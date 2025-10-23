Wystąpienie ministra Jakuba Rutnickiego w Sejmie. Jakie ma plany wobec turystyki?

Wspominając aplikację nawiązał prawdopodobnie z kolei do pomysłu wiceministra Ireneusza Rasia, który odkąd przejął odpowiedzialność za turystykę w resorcie, wspomina o tym, że ma pomysł na „wehikuł”, który wyniesie promocję polskiej turystyki na zupełnie nowy poziom i jednocześnie zapewni dochody, dzięki którym przestanie istnieć problem pieniędzy na reklamę, a Polska Organizacja Turystyczna uniezależni się od budżetu wyznaczanego przez ministra finansów.

– Prace ministra Piotra Borysa i Ireneusza Rasia idą w dobrym kierunku – mówił Rutnicki. – Mamy ambicje [w dziedzinie turystyki] i ten rynek mocno się rozwija – z pięciu procent PKB chcemy iść wyżej. I to się wydarzy, ale potrzebujemy wielkiego koła zamachowego promocji polskiej. To [tym kołem] może być nasza aplikacja do igrzysk olimpijskich. Ufam, że jesteśmy w stanie to zrealizować, bo pokazaliśmy, że jak się zepniemy, to potrafimy osiągnąć cuda – mówił – znowu prawdopodobnie – nawiązując do wspomnianego wcześniej sukcesu organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

– Chyba się zgodzimy, że każdy kto przyjeżdża do Polski – tylko musi przyjechać ten pierwszy raz, a my musimy doprowadzić, żeby ten pierwszy raz miał miejsce – jest pod wrażeniem tego, jak bezpieczne jest nasze państwo, jak czyste są nasze miasta i na jakim poziomie są nasze usługi hotelowe. Rozwijamy strategię, bo mamy bardzo silne regionalne marki, które będą rozwijane. Wiele działań jest podejmowanych, mamy wiele narzędzi wprowadzanych, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i wiele innych, dzięki którym możemy właśnie promować nasze kierunki – ciągnął.

– To, że mamy coraz więcej turystów, na przykład z Czech, to zasługa naszych hotelarzy, ale i tego co się dzieje w infrastrukturze, że można szybko i bezpiecznie dojechać, że autostrady mamy najnowocześniejsze, bo najnowsze, w Europie, i wiele innych rzeczy. Także dużo dobrych działań jest podejmowanych. Dla mnie sport i turystyka to są bardzo ważne działania, które podejmujemy – zakończył wątek turystyki.

Marki polskie w centrum uwagi ministerstwa

Myśl w kwestii „marek turystycznych” rozwinął komunikat ministerstwa wydany po tym wystąpieniu. Jak czytamy „w wystąpieniu przed sejmową Komisją Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki minister Jakub Rutnicki przedstawił kierunki działań resortu, w których mocno wybrzmiał wątek turystyki. Oprócz rozwoju infrastruktury sportowej i wspierania aktywności fizycznej, kluczowym elementem ma być projekt „Marka Polska” – koncepcja, która ma zintegrować działania państwa, samorządów i branży wokół promocji Polski jako nowoczesnego, atrakcyjnego kraju”.