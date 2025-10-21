Podróże priorytetem młodych Europejczyków. Najchętniej do Włoch, Hiszpanii i Grecji

W badaniu „Portrait of European Travellers”, przeprowadzonym przez agencję MMGY, udział wzięło około 4 tysiące respondentów z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Aż 95 procent badanych przyznaje, że zamierza w ciągu najbliższych trzech lat podróżować po Europie, najchętniej do Włoch, Hiszpanii i Grecji. Średnie wydatki na podróże mają pozostać stabilne – na poziomie około 5 tysięcy euro na osobę, relacjonuje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.

Choć zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi nieco spada, na popularności zyskują Kanada i kierunki azjatyckie.

Najmłodsze pokolenie turystów planuje średnio 3,4 podróży w ciągu dwóch lat i dysponuje budżetem sięgającym 5,5 tysięcy euro, co znacząco przewyższa inne przedziały wiekowe.

Co ciekawe, badanie wskazuje również na rosnące zainteresowanie zorganizowanymi wyjazdami grupowymi, co stanowi zmianę w stosunku do wcześniejszych trendów indywidualnych podróży.