Podróże priorytetem młodych Europejczyków. Najchętniej do Włoch, Hiszpanii i Grecji

Przedstawiciele pokolenia Z (osoby w wieku 15–30 lat) planują więcej podróży zagranicznych i większe wydatki na turystykę niż jakakolwiek inna grupa wiekowa, wynika z badania agencji MMGY.

Publikacja: 21.10.2025 08:58

Podróże priorytetem młodych Europejczyków. Najchętniej do Włoch, Hiszpanii i Grecji

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

W badaniu „Portrait of European Travellers”, przeprowadzonym przez agencję MMGY, udział wzięło około 4 tysiące respondentów z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Aż 95 procent badanych przyznaje, że zamierza w ciągu najbliższych trzech lat podróżować po Europie, najchętniej do Włoch, Hiszpanii i Grecji. Średnie wydatki na podróże mają pozostać stabilne – na poziomie około 5 tysięcy euro na osobę, relacjonuje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.

Choć zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi nieco spada, na popularności zyskują Kanada i kierunki azjatyckie.

Najmłodsze pokolenie turystów planuje średnio 3,4 podróży w ciągu dwóch lat i dysponuje budżetem sięgającym 5,5 tysięcy euro, co znacząco przewyższa inne przedziały wiekowe.

Co ciekawe, badanie wskazuje również na rosnące zainteresowanie zorganizowanymi wyjazdami grupowymi, co stanowi zmianę w stosunku do wcześniejszych trendów indywidualnych podróży.

Sztuczna inteligencja nowym doradcą w podróży

Coraz większą rolę w planowaniu urlopów odgrywają narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Z badania wynika, że 48 procent ankietowanych korzysta z aplikacji takich jak ChatGPT w poszukiwaniu inspiracji, planowaniu tras czy wyborze kierunków – to o 7 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej.

Największą popularnością cieszą się platformy, które łączą inspirację z możliwością bezpośredniej rezerwacji. Niezmiennie najczęściej wykorzystywanym serwisem pozostaje Booking, podczas gdy Tripadvisor stopniowo traci na znaczeniu.

Zrównoważony rozwój coraz ważniejszy

Prawie połowa respondentów uwzględnia aspekty zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji o podróży. Największe znaczenie mają zakupy lokalne (96 procent), kuchnia regionalna (95 procent) i ograniczenie użycia plastiku jednorazowego (89 procent).

Według MMGY świadczy to o ewolucji stylu podróżowania w kierunku autentyczności i odpowiedzialności.

Grupy i rejsy w modzie

Choć podróże indywidualne nadal dominują, rośnie zainteresowanie formami wspólnego podróżowania. Co drugi ankietowany rozważa udział w rejsie wycieczkowym, a jedna trzecia planuje wyjazd grupowy w ciągu najbliższego roku.

Największy entuzjazm dla tego typu podróży widać w Hiszpanii i Włoszech, a liderem w tym trendzie pozostaje – ponownie – pokolenie Z.

 

Źródło: rp.pl

