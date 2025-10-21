Podróże priorytetem młodych Europejczyków. Najchętniej do Włoch, Hiszpanii i Grecji

Aktualizacja: 21.10.2025 09:06 Publikacja: 21.10.2025 08:58
Foto: Adobe Stock
W badaniu „Portrait of European Travellers”, przeprowadzonym przez agencję MMGY, udział wzięło około 4 tysiące respondentów z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Aż 95 procent badanych przyznaje, że zamierza w ciągu najbliższych trzech lat podróżować po Europie, najchętniej do Włoch, Hiszpanii i Grecji. Średnie wydatki na podróże mają pozostać stabilne – na poziomie około 5 tysięcy euro na osobę, relacjonuje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.
Choć zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi nieco spada, na popularności zyskują Kanada i kierunki azjatyckie.
Najmłodsze pokolenie turystów planuje średnio 3,4 podróży w ciągu dwóch lat i dysponuje budżetem sięgającym 5,5 tysięcy euro, co znacząco przewyższa inne przedziały wiekowe.
Co ciekawe, badanie wskazuje również na rosnące zainteresowanie zorganizowanymi wyjazdami grupowymi, co stanowi zmianę w stosunku do wcześniejszych trendów indywidualnych podróży.
Czytaj więcej
Światowy rynek turystyki ekstremalnej w 2024 roku był wart 30,5 miliarda dolarów, a do 2034 roku...
Coraz większą rolę w planowaniu urlopów odgrywają narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Z badania wynika, że 48 procent ankietowanych korzysta z aplikacji takich jak ChatGPT w poszukiwaniu inspiracji, planowaniu tras czy wyborze kierunków – to o 7 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej.
Największą popularnością cieszą się platformy, które łączą inspirację z możliwością bezpośredniej rezerwacji. Niezmiennie najczęściej wykorzystywanym serwisem pozostaje Booking, podczas gdy Tripadvisor stopniowo traci na znaczeniu.
Prawie połowa respondentów uwzględnia aspekty zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji o podróży. Największe znaczenie mają zakupy lokalne (96 procent), kuchnia regionalna (95 procent) i ograniczenie użycia plastiku jednorazowego (89 procent).
Według MMGY świadczy to o ewolucji stylu podróżowania w kierunku autentyczności i odpowiedzialności.
Czytaj więcej
Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i interaktywne platformy cyfrowe stają się kluczem...
Choć podróże indywidualne nadal dominują, rośnie zainteresowanie formami wspólnego podróżowania. Co drugi ankietowany rozważa udział w rejsie wycieczkowym, a jedna trzecia planuje wyjazd grupowy w ciągu najbliższego roku.
Największy entuzjazm dla tego typu podróży widać w Hiszpanii i Włoszech, a liderem w tym trendzie pozostaje – ponownie – pokolenie Z.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W badaniu „Portrait of European Travellers”, przeprowadzonym przez agencję MMGY, udział wzięło około 4 tysiące respondentów z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Aż 95 procent badanych przyznaje, że zamierza w ciągu najbliższych trzech lat podróżować po Europie, najchętniej do Włoch, Hiszpanii i Grecji. Średnie wydatki na podróże mają pozostać stabilne – na poziomie około 5 tysięcy euro na osobę, relacjonuje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Światowy rynek turystyki ekstremalnej w 2024 roku był wart 30,5 miliarda dolarów, a do 2034 roku ma wzrosnąć do...
Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i interaktywne platformy cyfrowe stają się kluczem do promowania...
Hiszpańska organizacja branży turystycznej Exceltur ogłosiła, że po trzech latach wyjątkowo dynamicznego wzrostu...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Rząd Balearów zatwierdził największe od dekady poszerzenie sieci aptek na archipelagu. Decyzja obejmuje utworzen...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas