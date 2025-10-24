Enter Air będzie woził klientów ETI. „Przełamujemy monopol przewoźników egipskich”

Inauguracyjny lot - z Katowic do Hurghady w Egipcie – wystartuje 8 listopada – informuje ETI w komunikacie. Przewozy na tej trasie odbywać się będą w każdą sobotę w sezonie zimowym 2025/2026 i w sezonie letnim 2026. Obsługiwać je będzie boeing 737-800 z 189 miejscami.

Reklama Reklama

Trwają rozmowy o uruchomieniu dodatkowych połączeń do Egiptu latem 2026 roku i zimą 2026/2027.

- Rozpoczęcie tej współpracy to dla nas duże wydarzenie, przełamujące dotychczasowy monopol przewoźników egipskich w ofercie ETI. Liczymy na docenienie tej zmiany przez naszych klientów – mówi dyrektor handlowy ETI na Polskę Grzegorz Karolewski, cytowany w komunikacie. Zwraca przy tym uwagę na „dogodniejsze godziny lotów i sprawdzoną niezawodność, rzetelność Enter Aira w realizacji przewozów”.

- Cieszy nas, że do dotychczasowych partnerów Enter Aira dołącza kolejny touroperator – ETI, ważny gracz na wielu europejskich rynkach. Rozpoczęcie współpracy z ETI, obecnym od wielu lat także w Polsce, wpisuje się w rozwijanie udziału Enter Aira w polskim rynku wakacyjnych podroży lotniczych – dodaje członek zarządu ds. handlowych Enter Aira Andrzej Kobielski.