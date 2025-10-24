Enter Air będzie woził klientów ETI. „Przełamujemy monopol przewoźników egipskich”

Aktualizacja: 24.10.2025 12:40 Publikacja: 24.10.2025 12:11
Inauguracyjny lot - z Katowic do Hurghady w Egipcie – wystartuje 8 listopada – informuje ETI w komunikacie. Przewozy na tej trasie odbywać się będą w każdą sobotę w sezonie zimowym 2025/2026 i w sezonie letnim 2026. Obsługiwać je będzie boeing 737-800 z 189 miejscami.
Trwają rozmowy o uruchomieniu dodatkowych połączeń do Egiptu latem 2026 roku i zimą 2026/2027.
- Rozpoczęcie tej współpracy to dla nas duże wydarzenie, przełamujące dotychczasowy monopol przewoźników egipskich w ofercie ETI. Liczymy na docenienie tej zmiany przez naszych klientów – mówi dyrektor handlowy ETI na Polskę Grzegorz Karolewski, cytowany w komunikacie. Zwraca przy tym uwagę na „dogodniejsze godziny lotów i sprawdzoną niezawodność, rzetelność Enter Aira w realizacji przewozów”.
- Cieszy nas, że do dotychczasowych partnerów Enter Aira dołącza kolejny touroperator – ETI, ważny gracz na wielu europejskich rynkach. Rozpoczęcie współpracy z ETI, obecnym od wielu lat także w Polsce, wpisuje się w rozwijanie udziału Enter Aira w polskim rynku wakacyjnych podroży lotniczych – dodaje członek zarządu ds. handlowych Enter Aira Andrzej Kobielski.
ETI to touroperator działający od ponad 25 lat w Niemczech, a także w Austrii, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Słowenii, we Włoszech i w Polsce. Jest właścicielem sieci hoteli Red Sea w Egipcie – 18 obiektów w Szarm el-Szejk, Hurghadzie, Makadi Bay i Sahl Hasheesh. Wysyła do Egiptu ponad 100 tysięcy klientów rocznie.
Polskie przedstawicielstwo ETI rozpoczęło działalność w 2017 roku, oferując wyloty do Egiptu z Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia i Gdańska. Jego polska sieć sprzedaży liczy ponad 1,9 tysiąca biur agencyjnych. Z usług ETI skorzystało do tej pory 150 tysięcy turystów z Polski.
Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla polskich i zagranicznych biur podróży, latając w ponad 30 krajach. W ramach Grupy Enter Air operują także samoloty spółek zależnych: cztery maszyny szwajcarskiej linii Chair Airlines i cztery samoloty Fly4 Airlines – przedsięwzięcia joint venture z TUI, wyspecjalizowanego w leasingu samolotów z załogą dla innych przewoźników.
