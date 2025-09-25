Reklama

Kolejny boeing 737 MAX 8 we flocie Enter Aira. „Odpowiedź na rosnący popyt na nasze usługi”

Enter Air odebrał od producenta boeinga 737 MAX 8. To dziesiąta tego typu maszyna we flocie polskiego przewoźnika.

Publikacja: 25.09.2025 14:10

Kolejny boeing 737 MAX 8 we flocie Enter Aira. „Odpowiedź na rosnący popyt na nasze usługi”

Foto: PAP, Piotr Polak

Nelly Kamińska

Linia lotnicza Enter Air powiększyła flotę o kolejny samolot typu boeing 737 MAX 8, odebrany prosto od producenta. Będzie to pierwsza z sześciu takich dostaw zaplanowanych na 2025 i 2026 rok.

– Sprowadzeniem do Polski samolotu SP-EXD rozpoczynamy zapowiadany proces wzmacniania naszej floty o kolejne maszyny B737 MAX 8. Jest to odpowiedź na coraz większy popyt na nasze usługi na rynku polskim i w Europie – mówi członek zarządu i dyrektor generalny Enter Aira. Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie przewoźnika.

– Samoloty tego typu wyróżniają się przede wszystkim wysoką efektywnością paliwową i zużywają nawet o kilkanaście procent mniej paliwa w porównaniu z poprzednimi generacjami tego producenta, co znacząco obniża nasze koszty operacyjne. Dzięki nowoczesnym silnikom i udoskonalonej aerodynamice samolot oferuje zwiększony zasięg, umożliwiający realizację tras średniego i długiego dystansu bez konieczności międzylądowania. SP-EXD przyleciał do Warszawy w czwartek, bezpośrednio z Seattle po ponad dziesięciogodzinnym locie. Daje nam to dużo większe możliwości planowania operacji przede wszystkim w sezonie zimowym, kiedy większość naszych maszyn lata do odległych miejsc, takich jak Kenia, Zanzibar, Malediwy czy Sri Lanka. Dodatkowo B737 MAX 8 generuje około 40 procent mniej hałasu, zarówno wewnątrz kabiny, jak i w otoczeniu lotniska, co przekłada się na wyższy komfort pasażerów oraz mniejsze obciążenie dla środowiska i społeczności lokalnych. Z tego względu samolot ten jest mile widziany na wszystkich lotniskach – tłumaczy Polaniecki.

Kolejne pięć boeingów do końca 2026 roku

Nowy samolot o rejestracji SP-EXD będzie dziesiątą maszyną tego typu w barwach Enter Aira. Przed sprowadzeniem SP-EXD flota Enter Aira liczyła 33 samoloty – 24 typu B737-800 oraz dziewięć B737 MAX 8. Przewoźnik planuje pod koniec 2025 i w 2026 roku odebrać kolejnych pięć nowych samolotów B737 MAX 8 prosto od producenta.

Ponadto w ramach Grupy Enter Air operacje lotnicze wykonują także cztery samoloty szwajcarskiej linii Chair Airlines i cztery samoloty Fly4 Airlines, wspólnego przedsięwzięcia z TUI, które polega na wynajmie samolotów z załogami na rzecz przewoźników lotniczych.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla polskich i zagranicznych biur podróży, latając do ponad 30 krajów. Ma siedem stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku, Paryżu i Zurychu oraz kilka baz sezonowych, między innymi w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

Flota Enter Air liczy 24 boeingi 737-800 i boeingi 737 MAX 8. Enter Air jest także współwłaścicielem szwajcarskiej linii Chair Airlines, która ma cztery samoloty i ma 51 procent udziałów spółki Fly4 Airlines Green, która świadczy usługi najmu samolotów z załogami (wet-lease) na rzecz przewoźników lotniczych.

Źródło: rp.pl

Firmy Boeing Enter Air boeing 737 linia lotnicza

