Z czego żyją linie lotnicze? Niektóre wcale nie z biletów za przeloty

Aktualizacja: 16.09.2025 10:39 Publikacja: 16.09.2025 06:00
Foto: Adobe Stock
Choć opinie na temat tego modelu biznesowego są podzielone, dane są jednoznaczne – 61 przebadanych przewoźników odnotowało najwyższe dotąd przychody z usług dodatkowych, bijąc dotychczasowy rekord z 2019 roku, wynika z analizy firmy IdeaWorks.
Coraz więcej przewoźników wprowadza taryfy podstawowe (basic economy), wiążące się z licznymi ograniczeniami. Sprawia to, że płatne usługi dodatkowe i podwyższone taryfy stają się dla pasażerów atrakcyjniejsze, a nierzadko konieczne.
Szczególnie duże sukcesy osiągnęli tani przewoźnicy, którzy w największym stopniu ograniczyli standardowe świadczenia. Amerykańska linia Frontier Airlines uzyskała aż 62 procent całkowitych przychodów ze sprzedaży usług dodatkowych, plasując się na czele światowego rankingu. Ponad połowę przychodów z tego źródła osiągnęły także Spirit, Volaris, Breeze i Allegiant.
Norse Atlantic Airways jako pierwsza linia lotnicza uzyskała średni roczny przychód z tytułu dodatkowych usług przekraczający 100 dolarów na pasażera.
W wypadku największych przewoźników amerykańskich, takich jak Delta, United i American Airlines, głównym źródłem wzrostu pozostają programy lojalnościowe powiązane z kartami kredytowymi. Pięć największych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych łącznie osiągnęło w ten sposób 28 miliardów dolarów przychodów, co dało średnio 35,48 dolara na pasażera.
Według analizy średnie przychody z usług dodatkowych wzrosły na świecie o 2,5 procent na pasażera, podczas gdy przychody z biletów spadły o 3,8 procent. Szczególnie tradycyjni przewoźnicy odnotowali wzrost przychodów dodatkowych o 5,3 procent na pasażera, jednocześnie jednak musieli pogodzić się z 6-procentowym spadkiem wpływów z biletów.
Rosnące znaczenie usług dodatkowych zmienia oblicze branży lotniczej. Taryfy wyjściowe sprawiają, że tradycyjne linie lotnicze coraz bardziej upodabniają się do tanich przewoźników – co niesie ze sobą zarówno szanse, jak i ryzyka.
