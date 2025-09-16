Z czego żyją linie lotnicze? Niektóre wcale nie z biletów za przeloty

Choć opinie na temat tego modelu biznesowego są podzielone, dane są jednoznaczne – 61 przebadanych przewoźników odnotowało najwyższe dotąd przychody z usług dodatkowych, bijąc dotychczasowy rekord z 2019 roku, wynika z analizy firmy IdeaWorks.

Coraz więcej przewoźników wprowadza taryfy podstawowe (basic economy), wiążące się z licznymi ograniczeniami. Sprawia to, że płatne usługi dodatkowe i podwyższone taryfy stają się dla pasażerów atrakcyjniejsze, a nierzadko konieczne.

Tanie linie sprytniejsze w inkasowaniu opłat

Szczególnie duże sukcesy osiągnęli tani przewoźnicy, którzy w największym stopniu ograniczyli standardowe świadczenia. Amerykańska linia Frontier Airlines uzyskała aż 62 procent całkowitych przychodów ze sprzedaży usług dodatkowych, plasując się na czele światowego rankingu. Ponad połowę przychodów z tego źródła osiągnęły także Spirit, Volaris, Breeze i Allegiant.

Norse Atlantic Airways jako pierwsza linia lotnicza uzyskała średni roczny przychód z tytułu dodatkowych usług przekraczający 100 dolarów na pasażera.