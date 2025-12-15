Turkish Airlines światowym rekordzistą. Żaden przewoźnik nie lata do tylu krajów, co on

Turkish Airlines ogłosiły kilka dni temu uruchomienie bezpośredniego połączenia ze stolicą Kambodży, Phnom Penh. Kambodża jest 132. krajem w ich siatce połączeń.

Turecki przewoźnik jest światowym rekordzistą pod tym względem – ze wszystkich linii lotniczych to on lata do największej liczby krajów.

Rekord ten oficjalnie potwierdził wpis do Księgi Rekordów Guinnessa w grudniu 2024 roku. Wówczas najbliższego konkurenta dzieliło od Turkish Airlines aż 30 krajów.

Warto wspomnieć, że Turkish Airlines ustanowiły ten rekord już w 2012 roku i od tamtej pory nieprzerwanie dzierżą.