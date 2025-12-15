Turkish Airlines światowym rekordzistą. Żaden przewoźnik nie lata do tylu krajów, co on

Aktualizacja: 15.12.2025 16:58 Publikacja: 15.12.2025 12:23
Turkish Airlines ogłosiły kilka dni temu uruchomienie bezpośredniego połączenia ze stolicą Kambodży, Phnom Penh. Kambodża jest 132. krajem w ich siatce połączeń.
Turecki przewoźnik jest światowym rekordzistą pod tym względem – ze wszystkich linii lotniczych to on lata do największej liczby krajów.
Rekord ten oficjalnie potwierdził wpis do Księgi Rekordów Guinnessa w grudniu 2024 roku. Wówczas najbliższego konkurenta dzieliło od Turkish Airlines aż 30 krajów.
Warto wspomnieć, że Turkish Airlines ustanowiły ten rekord już w 2012 roku i od tamtej pory nieprzerwanie dzierżą.
Kambodża jest siódmym krajem w Azji Południowo-Wschodniej obsługiwanym przez tureckiego przewoźnika, a Phnom Penh jedenastym miastem w tym regionie.
Rejsy ze Stambułu do Phnom Penh odbywają się w środy, piątki i niedziele, a loty powrotne w poniedziałki, czwartki i soboty.
– Stale rozszerzamy naszą siatkę połączeń, wzmacniając łączność ze strategicznymi miejscami. Dodanie do siatki Kambodży jako 132. kraju i uruchomienie lotów do Phnom Penh to znaczący krok naprzód w realizacji tego celu. Loty do Kambodży otworzą nowe możliwości zarówno dla turystyki, jak i biznesu – mówi prezes Turkish Airlines Bilal Ekşi, cytowany w komunikacie prasowym.
– Ponadto jako jedyny europejski przewoźnik latający do tego miejsca jeszcze bardziej umocnimy naszą pozycję lidera w regionie – dodaje.
