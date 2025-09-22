Corendon Airlines podwajają ofertę w Polsce. Zapowiadają nową trasę wakacyjną

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w Amsterdamie, linia lotnicza Corendon Airlines ogłosiła ambitne plany ekspansji. Największy wzrost firma zapowiada w Polsce, Niemczech i Austrii.

Szczególnie istotny będzie dla niej rynek polski, gdzie w sezonie letnim 2026 roku zamierza zwiększyć liczbę miejsc w samolotach niemal o 100 procent w porównaniu z 2025 rokiem.

Nowe loty Corendona - do Heraklionu

Największą zmianą będzie uruchomienie lotów z Katowic do Heraklionu na Krecie. Samoloty na nowej trasie będą latać od początku kwietnia do końca października dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty.

– Grecja to dla nas kluczowy kierunek, wzmocni naszą obecność na rynku – mówi kierownik sprzedaży Corendon Airlines w Polsce Halina Strzyżewska. Zauważa zarazem, że polscy klienci są otwarci na nowe kierunki, a przy tym praktyczni, bo często korzystają z ofert last minute, co sprzyja elastycznemu planowaniu siatki połączeń.

W sezonie letnim 2026 roku Corendon Airlines wzmocni też połączenia z Warszawy i Katowic do Antalyi. W przeciwieństwie do tego roku, będzie je realizował przez cały sezon trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i soboty. W sezonie 2025 częstotliwość była mniejsza, a loty odbywały się tylko kilka tygodni, w szczycie sezonu.