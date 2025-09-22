Corendon Airlines podwajają ofertę w Polsce. Zapowiadają nową trasę wakacyjną

Reklama

Obchodzące w tym roku 20 lat działalności linie lotnicze Corendon Airlines, ogłosiły plany ekspansji. Największe nadzieje wiążą z Polską, gdzie w sezonie letnim 2026 planują niemal podwoić liczbę miejsc w samolotach.

Publikacja: 22.09.2025 00:26

Foto: Corendon Airlines

Andrzej Pawluszek

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w Amsterdamie, linia lotnicza Corendon Airlines ogłosiła ambitne plany ekspansji. Największy wzrost firma zapowiada w Polsce, Niemczech i Austrii.

Szczególnie istotny będzie dla niej rynek polski, gdzie w sezonie letnim 2026 roku zamierza zwiększyć liczbę miejsc w samolotach niemal o 100 procent w porównaniu z 2025 rokiem.

Nowe loty Corendona - do Heraklionu

Największą zmianą będzie uruchomienie lotów z Katowic do Heraklionu na Krecie. Samoloty na nowej trasie będą latać od początku kwietnia do końca października dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty.

– Grecja to dla nas kluczowy kierunek, wzmocni naszą obecność na rynku – mówi kierownik sprzedaży Corendon Airlines w Polsce Halina Strzyżewska. Zauważa zarazem, że polscy klienci są otwarci na nowe kierunki, a przy tym praktyczni, bo często korzystają z ofert last minute, co sprzyja elastycznemu planowaniu siatki połączeń.

W sezonie letnim 2026 roku Corendon Airlines wzmocni też połączenia z Warszawy i Katowic do Antalyi. W przeciwieństwie do tego roku, będzie je realizował przez cały sezon trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i soboty. W sezonie 2025 częstotliwość była mniejsza, a loty odbywały się tylko kilka tygodni, w szczycie sezonu.

Linia lotnicza zapowiada też 30-procentowy wzrost liczby lotów z Austrii i 20-procentowy z Niemiec. Między innymi od listopada przewoźnik uruchomi nowe rejsy do Szarm el-Szejk z Düsseldorfu, Hanoweru i Norymbergi. W związku z tym planuje znaczące wzmocnienie swojej bazy operacyjnej – latem 2026 roku stacjonować tam będzie 10 maszyn.

Górnik Zabrze, Łukasz Podolski i Corendon

Jak podkreślają w rozmowie z serwisem Turystyka.rp.pl założyciele tej linii lotniczej, Turcy Atilaya Uslu i Yıldıraya Karaera, polski rynek jest dla nich najbardziej perspektywiczny w Europie.

Karaer, który wielokrotnie odwiedzał Polskę, nie kryje zadowolenia z podpisania 24 czerwca umowy o partnerstwie z klubem piłkarskim Górnik Zabrze. Współpraca ta ma dla niego znaczenie osobiste – napastnik Górnika Łukasz Podolski jest jego dobrym znajomym.

Istniejące od 2004 roku Corendon Airlines działalność operacyjną rozpoczęły w 2005 roku. Dziś grupa Corendon działa na kilku rynkach europejskich – obsługuje połączenia z Niemiec, Austrii, Holandii, Polski, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, oferując loty głównie do popularnych kurortów turystycznych w Turcji, Grecji, Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich. Dysponuje flotą 35 samolotów, głównie boeingów 737.

Źródło: rp.pl

