Polak na wakacjach - kontroluje wydatki, ale nie rezygnuje z wygody i dobrego jedzenia

Foto: Visa

Polacy będą wypoczywać za granicą średnio ponad osiem dni.

Visa zapytała również turystów z Europy Środkowo-Wschodniej o najbardziej frustrujące aspekty podróży. W czołówce znalazły się nieoczekiwane zakłócenia podróży (opóźnienia i odwołania lotów), zagubiony bagaż i tłumy w popularnych miejscach turystycznych.

I choć to wyzwanie nie znalazło się w regionalnej pierwszej trójce, co szósty polski turysta przyznaje, że zaskoczył go za granicą brak dostępu do preferowanych metod płatności, które po prostu nie były dostępne lub nie działały tak, jak w kraju.

Dane pochodzą z badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2025, które objęło Bułgarię, Chorwację, Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię i Słowację. Przeprowadziła je firma badawcza GfK w marcu 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów (18-65 lat) w każdym z tych krajów.