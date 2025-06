Enter Air ma nowy samolot we flocie. Będzie nim woził latem klientów biur podróży

Enter Air wynajmuje samoloty od leasingodawcy

– Pierwszy kwartał jest w naszej branży tradycyjnie najsłabszy w roku – przypomina cytowany w komunikacie członek zarządu Enter Aira Grzegorz Polaniecki. - Wyniki są zgodne z naszymi założeniami. Minione miesiące upłynęły w dużej mierze na przygotowaniach do szczytu sezonu, który zapowiada się jako jeden z najmocniejszych w ostatniej dekadzie. Widzimy wyraźny wzrost zainteresowania zagranicznymi podróżami wśród Polaków, co jest efektem stabilizującej się sytuacji gospodarczej i rosnącej konsumpcji. Szczególną popularnością cieszą się kierunki śródziemnomorskie, jak Grecja, Turcja i Hiszpania, ale rośnie też popyt na inne destynacje. Stabilne fundamenty makroekonomiczne Polski powinny sprzyjać dalszemu rozwojowi branży turystycznej i zwiększonemu zapotrzebowaniu na nasze usługi czarterowe – dodaje.

– Jesteśmy doskonale przygotowani, a przed sezonem odbierzemy i wprowadzimy do obsługi trzy nowe samoloty. Tegoroczna flota będzie więc na podobnym poziomie co rok temu, ale istotną zmianą będzie mniejsza liczba tzw. wet-leasów, czyli samolotów wypożyczanych od innych linii lotniczych z ich załogami, co będzie miało pozytywny wpływ na naszą rentowność. Chcemy rosnąć wraz z rynkiem, optymalizując swoąa działalność i dalej korzystając z dobrej koniunktury. W 2024 roku sfinalizowaliśmy plany rozwoju własnej obsługi technicznej, co pozwoli zachować sporą część marży oddawanej dotychczas podmiotom zewnętrznym – wyjaśnia Polaniecki.

31 maja do Warszawy przyleciał wynajęty przez polską linię lotniczą kolejny boeing B737-800, którym przewoźnik będzie woził klientów biur podróży w lecie. Samolot ze 189 miejscami dla pasażerów wyprodukowany w 2014 roku przyleciał aż z Bali. Ostatnio wykorzystywany był przez australijską linię Rex Airlines.

Enter Air ma na lato 31 samolotów

Flota Enter Aira liczy obecnie 31 samolotów, a w najbliższych tygodniach powiększy się jeszcze o dwie maszyny typu B737-800, które wejdą do eksploatacji w drugim kwartale. W trzecim kwartale z kolei przewoźnik oczekuje na boeinga B737 MAX 8 prosto od producenta, a pod koniec roku i w roku 2026 ma odebrać jeszcze cztery nowe B737 MAX 8.

W ramach Grupy Enter Air operacje lotnicze wykonują jeszcze 4 samoloty szwajcarskiej linii Chair Airlines i 4 samoloty Fly4 Airlines, wspólnego przedsięwzięcia polskiego przewoźnika z koncernem TUI, którego działalność polega na wynajmowaniu samolotów z załogami przewoźnikom lotniczym.

W maju 2025 r. zarząd Enter Air zarekomendował wypłacenie 52,6 miliona złotych dywidendy swoim akcjonariuszom, co daje po 3 złote na akcję. Na ten cel przeznaczyć chce całkowity jednostkowy zysk z 2024 roku, czyli 51,7 miliona złotych i dodatkowo 0,9 miliona złotych z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Ostateczną decyzję w zakresie dywidendy podejmą akcjonariusze na walnym zgromadzeniu. W 2024 roku do akcjonariuszy trafiło 77,2 miliona złotych co dało im po 4,40 złotych na akcję.