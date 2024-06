Biura podróży zadowolone ze zniesienia wiz do Chin. „Odpadnie uciążliwa procedura”

Od 1 lipca polscy obywatele podróżujący do Chin na nie dłużej niż 15 dni nie będą potrzebowali wiz. Decyzję o jednostronnym zniesieniu obowiązku występowania o wizę ogłosiły władze tego kraju podczas wizyty w Państwie Środka prezydenta Andrzeja Dudy. W środę w Szanghaju prezydent Duda wskazywał, że "poniekąd z kwestiami gospodarczymi, ale nie tylko, bo także międzyludzkimi, związana jest jednostronna deklaracja, którą przedstawił prezydent Xi Jinping, mianowicie o ruchu bezwizowym dla Polaków".

Reklama

Tym samym Polska dołączyła do 12 krajów, głównie Europy Zachodniej, ale i Węgier, które miały już takie ułatwienie od kilku miesięcy.



Co to oznacza dla polskich biur organizujących wycieczki do tego kraju?

– Liczmy, że dzięki tej decyzji Chiny będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem – mówi Łukasz Bukowski z Ecco Holiday. – Już teraz jest to jeden z najpopularniejszych dalekich kierunków, obok Indii, Tajlandii, RPA i Ameryki Północnej. Mamy wiele programów wycieczek objazdowych do tego kraju. Od „podstawowych”, która wybierają osoby nie mające doświadczenia w turystyce egzotycznej, do programów dla turystów, którzy oczekują czegoś więcej.