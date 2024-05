Pekin: Turyści z 12 krajów nie potrzebują wiz do Chin. Czy Polska jest na liście?

Goście z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Malezji, Szwajcarii, Irlandii, Węgier, Austrii, Belgii i Luksemburga mogą wjeżdżać do Chin na podstawie samego paszportu do końca 2025 roku — ogłosił prezydent Chin Xi Jinping podczas swojej wizyty we Francji. Tym samym przedłużyły ruch bezwizowy o kolejne 13 miesięcy – początkowo miał on bowiem obowiązywać jedynie do końca listopada tego roku. Jak wyjaśnia rzecznik chińskiego MSZ, celem zwolnienia z obowiązku starania się o wizę jest ułatwienie wymiany międzynarodowej między Chinami a innymi krajami.

Bez wizy — turystom łatwiej podróżować

Żeby podróżny mógł skorzystać z prawa do wjazdu bez wizy, jego pobyt w Chinach nie może trwać dłużej niż 15 dni. Nie ma za to znaczenia, czy chodzi o wyjazd o charakterze turystycznym czy biznesowym.

Ze statystyk imigracyjnych wynika, że w zeszłym roku do Chin przyjechało 35,5 miliona obcokrajowców — podaje Euronews w swoim elektronicznym wydaniu. Dla porównania - w całym 2019 roku było ich 97,7 miliona.

Z kolei dane internetowego biura podróży Trip.com pokazują wzrost zainteresowania podróżami z Europy do Państwa Środka w 2023 roku o 663 procent w porównaniu z rokiem poprzednim i o niemal 29 procent wobec okresu przed pandemią.