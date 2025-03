Vlogerzy znów zmierzą się w mistrzostwach. Pokażą najciekawsze zakątki Polski

- Bazując na doświadczeniach z ubiegłych lat, liczymy, że stworzone przez twórców treści ponownie okażą się skarbnicą inspiracji do odwiedzania ciekawych miejsc, w szczególności w sezonie wiosennym i letnim - mówi prezes POT Rafał Szmytke, cytowany w komunikacie.

- Jednocześnie mamy nadzieję, że zdrowa rywalizacja dostarczy twórcom, odbiorcom i wszystkim zaangażowanym w konkurs ogromnych emocji - dodaje.

Foto: POT

16 twórców (po jednym z każdego województwa), którzy uzyskają najwyższe noty, przejdzie do drugiego etapu konkursu, polegającego na przygotowaniu dwóch materiałów wideo i opublikowaniu relacji z wyprawy po wybranym regionie w mediach społecznościowych.

Każdy uczestnik dostanie honorarium w wysokości 6 tysięcy złotych. Dodatkowa nagroda czeka na podróżnika, który najlepiej zaprezentuje swoją wyprawę po wybranym regionie w serwisie społecznościowym Tik Tok.

Zgłoszenia do akcji organizator przyjmuje do 14 kwietnia do godziny 10.