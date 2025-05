Władze Egiptu instruują, jak się kąpać bezpiecznie w morzu. W tle obawa przed rekinami

Ministerstwo zaznacza, że należy nie tylko stosować się do ogólnych zasad, ale również do poleceń ratowników. Organizatorzy rejsów są zobowiązani do szczegółowego informowania turystów o zagrożeniach, wynikających z niewłaściwego zachowania przed wejściem do wody.

Nie wolno również uprawiać snorkelingu w miejscach przeznaczonych do nurkowania dryfowego, pływać przy niekorzystnych warunkach pogodowych, korzystać ze sprzętu wędkarskiego, ani karmić ryb czy wabić ich w inny sposób.

Resort nakazuje również jednostkom pływającym posiadanie zbiorników na ścieki i urządzenia do ich oczyszczania, zabrania wyrzucania odpadów do morza oraz wymaga podpisania umowy z licencjonowanym podmiotem odbierającym odpady – kopia tej umowy musi być dołączona do wystąpienia o licencję.

Dodatkowo, wszystkie jednostki odpowiedzialne za rezerwaty Morza Czerwonego mają podawać numery kontaktowe do natychmiastowej interwencji w sytuacjach awaryjnych.

Rekiny atakują turystów w Morzu Czerwonym

Jak informowała agencja AFP, 29 grudnia zeszłego roku rekin zaatakował kąpiących się ludzi w wodach Morza Czerwonego w Marsa Alam. W wyniku ataku obaj turyści zostali ranni, jeden nie przeżył. Obaj przyjechali do Egiptu z Włoch.