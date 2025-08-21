Gdzie turysta drożej zje - nad morzem czy w górach? Wakacyjne ceny jedzenia pod lupą

Zdjęcia „paragonów grozy” z popularnych miejscowości turystycznych co roku wzbudzają emocje i wywołują ożywione dyskusje w internecie.

Cenom jedzenia w górach i nad morzem przyjrzała się bliżej aplikacja PanParagon, służąca do przechowywania paragonów i wyszukiwania promocji.

– Do zestawienia wybraliśmy typowe letnie przekąski, dania i napoje dostępne w obu regionach, co pozwoliło nam na wiarygodne porównanie cen – mówi Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon, cytowana w komunikacie prasowym.

Podstawą porównania były paragony dodane do aplikacji PanParagon w okresie od 1 do 31 lipca 2025 roku.

Góry droższe od morza, ale są wyjątki

Wyniki analizy pokazują, że w ogólnym zestawieniu to góry okazały się droższe.