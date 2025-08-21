Gdzie turysta drożej zje - nad morzem czy w górach? Wakacyjne ceny jedzenia pod lupą

Aktualizacja: 21.08.2025 20:33 Publikacja: 21.08.2025 17:56
Zdjęcia „paragonów grozy” z popularnych miejscowości turystycznych co roku wzbudzają emocje i wywołują ożywione dyskusje w internecie.
Cenom jedzenia w górach i nad morzem przyjrzała się bliżej aplikacja PanParagon, służąca do przechowywania paragonów i wyszukiwania promocji.
– Do zestawienia wybraliśmy typowe letnie przekąski, dania i napoje dostępne w obu regionach, co pozwoliło nam na wiarygodne porównanie cen – mówi Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon, cytowana w komunikacie prasowym.
Podstawą porównania były paragony dodane do aplikacji PanParagon w okresie od 1 do 31 lipca 2025 roku.
Wyniki analizy pokazują, że w ogólnym zestawieniu to góry okazały się droższe.
Ceny pięciu z dziewięciu porównywanych produktów były wyższe w miejscowościach górskich, dwóch – nad morzem, a w wypadku dwóch kolejnych różnic nie było wcale.
Suma cen wszystkich analizowanych pozycji była o 5,9 złotych wyższa w górach niż nad morzem.
Za potrawy typu fast food turyści więcej płacili nad morzem. Mediana cen za kebab wyniosła tam 28 złotych, podczas gdy w górach 20,5 złotych, czyli aż o 7,5 złotych mniej. Zapiekanka była droższa nad Bałtykiem o prawie 5 złotych (24,9 złotych vs 20 złotych).
To właśnie przez ceny produktów z kategorii fast food turystom wydaje się, że nad morzem płaci się więcej.
W wypadku tradycyjnych dań restauracyjnych droższe okazały się góry. Kotlet schabowy z dodatkami kosztował tam przeciętnie 48 złotych, podczas gdy nad morzem był o 10 złotych tańszy. Naleśniki były droższe o 4 złote (25 złotych w górach vs 21 złotych nad morzem), a placki ziemniaczane o 3 złote (31 złotych vs 28 złotych). Niewielkie różnice w cenie pojawiły się w wypadku rosołu i pizzy margherity, które również były nieco tańsze nad morzem.
Są jednak produkty, których ceny okazały się podobne, niezależnie od miejsca. Mediana cen lodów w obu regionach wyniosła 7 złotych, a kawy latte 15 złotych.
To pokazuje, że w wypadku niektórych popularnych produktów turyści mogą spodziewać się podobnych wydatków, niezależnie, czy jadą w góry, czy nad morze.
Foto: PanParagon
Analiza anonimowych danych z paragonów jasno pokazuje, że stereotyp wyższych cen nad Bałtykiem nie zawsze się sprawdza. W ogólnym zestawieniu droższe są góry, choć to nad morzem trzeba liczyć się z większymi wydatkami na szybkie przekąski, takie jak kebab czy zapiekanka. Cena zależy więc nie tyle od regionu, ile od tego, co się kupuje – podsumowuje PanParagon.
