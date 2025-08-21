Reklama

Gdzie turysta drożej zje - nad morzem czy w górach? Wakacyjne ceny jedzenia pod lupą

Nad Bałtykiem droższe są niektóre szybkie przekąski, z kolei w górach turyści więcej zapłacą za klasyczne dania restauracyjne – wynika z analizy cen jedzenia w popularnych miejscowościach turystycznych.

Publikacja: 21.08.2025 17:56

Foto: PAP/EPA, Antonio Bat

Nelly Kamińska

Zdjęcia „paragonów grozy” z popularnych miejscowości turystycznych co roku wzbudzają emocje i wywołują ożywione dyskusje w internecie.

Cenom jedzenia w górach i nad morzem przyjrzała się bliżej aplikacja PanParagon, służąca do przechowywania paragonów i wyszukiwania promocji.

– Do zestawienia wybraliśmy typowe letnie przekąski, dania i napoje dostępne w obu regionach, co pozwoliło nam na wiarygodne porównanie cen – mówi Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon, cytowana w komunikacie prasowym. 

Podstawą porównania były paragony dodane do aplikacji PanParagon w okresie od 1 do 31 lipca 2025 roku. 

Góry droższe od morza, ale są wyjątki 

Wyniki analizy pokazują, że w ogólnym zestawieniu to góry okazały się droższe.

Ceny pięciu z dziewięciu porównywanych produktów były wyższe w miejscowościach górskich, dwóch – nad morzem, a w wypadku dwóch kolejnych różnic nie było wcale.

Suma cen wszystkich analizowanych pozycji była o 5,9 złotych wyższa w górach niż nad morzem. 

Ceny kebabów i zapiekanek wyższe nad Bałtykiem 

Za potrawy typu fast food turyści więcej płacili nad morzem. Mediana cen za kebab wyniosła tam 28 złotych, podczas gdy w górach 20,5 złotych, czyli aż o 7,5 złotych mniej. Zapiekanka była droższa nad Bałtykiem o prawie 5 złotych (24,9 złotych vs 20 złotych).

To właśnie przez ceny produktów z kategorii fast food turystom wydaje się, że nad morzem płaci się więcej. 

Tradycyjne dania droższe w górskich kurortach 

W wypadku tradycyjnych dań restauracyjnych droższe okazały się góry. Kotlet schabowy z dodatkami kosztował tam przeciętnie 48 złotych, podczas gdy nad morzem był o 10 złotych tańszy. Naleśniki były droższe o 4 złote (25 złotych w górach vs 21 złotych nad morzem), a placki ziemniaczane o 3 złote (31 złotych vs 28 złotych). Niewielkie różnice w cenie pojawiły się w wypadku rosołu i pizzy margherity, które również były nieco tańsze nad morzem. 

Są jednak produkty, których ceny okazały się podobne, niezależnie od miejsca. Mediana cen lodów w obu regionach wyniosła 7 złotych, a kawy latte 15 złotych.

To pokazuje, że w wypadku niektórych popularnych produktów turyści mogą spodziewać się podobnych wydatków, niezależnie, czy jadą w góry, czy nad morze. 

Foto: PanParagon

Analiza anonimowych danych z paragonów jasno pokazuje, że stereotyp wyższych cen nad Bałtykiem nie zawsze się sprawdza. W ogólnym zestawieniu droższe są góry, choć to nad morzem trzeba liczyć się z większymi wydatkami na szybkie przekąski, takie jak kebab czy zapiekanka. Cena zależy więc nie tyle od regionu, ile od tego, co się kupuje – podsumowuje PanParagon.

