Ruszył sezon narciarski w Tyrolu. Na turystów czekają nowe wyciągi

Rozpoczął się sezon narciarski na pięciu najważniejszych lodowcach austriackiego Tyrolu – zawiadamia organizacja turystyczna Tirol Werbung. 27 września ruszyły wyciągi na lodowcach Hintertux i Pitztal, a tydzień później na Kaunertal, Stubai i Sölden.

Reklama Reklama

W Sölden powstało nowe skrzyżowanie tras między rejonami Gaislachkogl i Giggijoch, które zapewnia płynne przejazdy nawet w trudnych warunkach. Już od listopada narciarze będą mogli korzystać z dwóch ośmioosobowych wyciągów krzesełkowych, Silberbrünnl i Einzeiger, łączących zimowy teren narciarski z lodowcem.

Na lodowcu Kaunertal otwarty zostanie Sonnenlift – nowy wyciąg z rozległą strefą treningową obok restauracji lodowcowej i nowym torem saneczkowym. Ośrodek zapowiada też darmowe kursy narciarskie dla dzieci w wieku 3-6 lat (w wybranych terminach w marcu i kwietniu 2026 roku, pod warunkiem wykupienia minimum pięciu noclegów w Kauns, Kaunerbergu, Fendels lub Feichten).

Dla rodzin z małymi dziećmi dostępne będą nowe Family Tickets – dzięki nim rodzice będą mogli dzielić się jednym skipassem, zamieniając się na stoku za symboliczną opłatą 15 euro.