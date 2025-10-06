Ruszył sezon narciarski w Tyrolu. Na turystów czekają nowe wyciągi

Aktualizacja: 06.10.2025 18:21 Publikacja: 06.10.2025 16:30
Foto: Maximilian Pflanzl
Rozpoczął się sezon narciarski na pięciu najważniejszych lodowcach austriackiego Tyrolu – zawiadamia organizacja turystyczna Tirol Werbung. 27 września ruszyły wyciągi na lodowcach Hintertux i Pitztal, a tydzień później na Kaunertal, Stubai i Sölden.
W Sölden powstało nowe skrzyżowanie tras między rejonami Gaislachkogl i Giggijoch, które zapewnia płynne przejazdy nawet w trudnych warunkach. Już od listopada narciarze będą mogli korzystać z dwóch ośmioosobowych wyciągów krzesełkowych, Silberbrünnl i Einzeiger, łączących zimowy teren narciarski z lodowcem.
Na lodowcu Kaunertal otwarty zostanie Sonnenlift – nowy wyciąg z rozległą strefą treningową obok restauracji lodowcowej i nowym torem saneczkowym. Ośrodek zapowiada też darmowe kursy narciarskie dla dzieci w wieku 3-6 lat (w wybranych terminach w marcu i kwietniu 2026 roku, pod warunkiem wykupienia minimum pięciu noclegów w Kauns, Kaunerbergu, Fendels lub Feichten).
Dla rodzin z małymi dziećmi dostępne będą nowe Family Tickets – dzięki nim rodzice będą mogli dzielić się jednym skipassem, zamieniając się na stoku za symboliczną opłatą 15 euro.
Na lodowcu Hintertux czeka Nature’s Ice Palace – lodowe korytarze, które można odkrywać pieszo, kajakiem, na SUP-ie, a nawet podczas pływania w lodzie.
Lodowiec Pitztal, zwany „dachem Tyrolu”, zaprasza do Café 3.440 – najwyżej położonej kawiarni w Austrii, w której działa także urząd stanu cywilnego.
Stubai zachwala swoją ofertę dla rodzin, w tym przedszkole, restaurację dla dzieci, szerokie, łagodne stoki, a także platformę widokową Top of Tyrol i snowpark Stubai Zoo.
W szczycie sezonu zimowego pięć tyrolskich lodowców oferuje ponad 300 kilometrów tras położonych powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, obsługiwanych przez 75 wyciągów i kolejek.
Dla tych, którzy chcą odkryć wszystkie lodowce, dobrym rozwiązaniem jest White5 Pass za 640 euro, który daje dostęp do wszystkich wyciągów w ośrodkach Sölden, Kaunertal, Pitztal, Stubai i Hintertux przez dowolne 10 dni między 1 października 2025 roku a 15 maja 2026 roku.
Jeszcze więcej możliwości daje Snow Card Tirol w cenie 1169 euro, ważna przez cały sezon i obejmująca ponad 90 ośrodków narciarskich w całym Tyrolu, w tym pięć lodowców.
Sezon otworzy FIS Ski World Cup w Sölden (25–26 października), a zwieńczy najdłuższy slalom świata Wilde Grube Ride na lodowcu Stubai (18 kwietnia 2026 roku).
W kalendarzu znalazły się również wydarzenia dla miłośników freeride’u – Splitboard Beginner Camp w Hintertux (21-23 listopada) i Women’s Freeride Camp na Kaunertalu (6-8 marca 2026 roku).
Dla dzieci natomiast przygotowano Christkind Post Office w Café 3.440 na lodowcu Pitztal, gdzie będą mogły przekazać list do Dzieciątka Jezus.
W grudniu ruszy bezpośrednie połączenia lotnicze Warszawa–Innsbruck (stolica Tyrolu), z którego komunikacją publiczną można dojechać do wielu ośrodków narciarskich w regionie. Podróż samochodem z Polski zajmuje około dziewięć godzin.
