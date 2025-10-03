Reklama

Sto lat Bauhausu w Dessau. Niemcy zapraszają na święto architektury

Z okazji setnej rocznicy przeniesienia szkoły Bauhaus z Weimaru do Dessau Fundacja Bauhaus Dessau przygotowała program kulturalny przypominający osiągnięcia tej szkoły artystycznej.

Publikacja: 03.10.2025 12:56

Museum Bauhausu w Dessau

Museum Bauhausu w Dessau

Foto: DZT, Volkmar Heinz

Nelly Kamińska

W tym roku mija sto lat od przeniesienia słynnej uczelni artystycznej Bauhaus z Weimaru do Dessau, co zapoczątkowało najbardziej produktywną fazę ruchu Bauhaus – pisze w komunikacie prasowym Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) w Polsce.

Szkoła powstała w 1919 roku w Weimarze. Jej inicjatorem i pierwszym dyrektorem był Walter Gropius. Po jej przeniesieniu do Dessau Gropius wzniósł zespół nowoczesnych gmachów szkolnych z warsztatami i pomieszczeniami dla studentów oraz osiedle domków dla wykładowców.

Sformułowany przez Gropiusa program zakładał dążenie do stworzenia nowoczesnej architektury, łączącej wiele dziedzin sztuki i rzemiosła artystycznego. Głównym celem było wypracowanie prostych, funkcjonalnych form architektonicznych, opartych na znajomości współczesnych materiałów budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z najważniejszych założeń programowych było zastosowanie maszyn do produkcji przedmiotów o wysokich walorach artystycznych. Uczelnia prowadziła także wielokierunkowe badania, zajmowała się wzornictwem przemysłowym i urządzaniem wnętrz.

Aż do zamknięcia szkoły przez nazistów w 1932 roku Bauhaus na nowo definiował związek między sztuką, rzemiosłem i technologią. Przez resztę XX wieku estetyka Bauhausu kształtowała wzornictwo i architekturę na całym świecie. Wiele ikon architektury modernistycznej na całym świecie powstało pod wpływem tego ruchu. Jednym z jego symboli jest budynek Bauhausu, zaprojektowany przez Gropiusa i otwarty w 1926 roku.

Restauracja Kornhaus w Dessau-Rosslau

Restauracja Kornhaus w Dessau-Rosslau

Foto: Felix Meyer

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Gospodarze wtorkowego spotkania z dziennikarzami w Warszawie: rzeczniczka prasowa Tourismusverband M
Popularne Trendy
Meklemburgia-Pomorze Przednie pierwszy raz w Polsce. „Ogromny wzrost przyjazdów Polaków”

Święto Bauhausu w Dessau

Od września 2025 do grudnia 2026 roku Fundacja Bauhaus Dessau świętuje tę rocznicę programem „An die Substanz” (Dotrzeć do sedna), który koncentruje się na materialnych, ekonomicznych i technologicznych założeniach projektowania renomowanej uczelni, a także na zagadnieniach współczesnych.

Najważniejsze wydarzenia obchodów 100-lecia Bauhausu w Dessau

Od 26 września 2025: wycieczka po nieznanym Bauhausie w Dessau – przestrzeń miejska w Dessau

22 października – 12 listopada 2025: filmy awangardowe: „Nitro, srebro, światło” – Muzeum Bauhausu w Dessau

4 grudnia 2025 – 31 stycznia 2027: bakelit, glazura, wystawa farb – Muzeum Bauhausu w Dessau

28 marca 2026 – 10 stycznia 2027: szkło, beton, metal – budynek Bauhausu

Reklama
Reklama

28 marca 2026 – 27 września 2026: algi, gruz, wystawa CO2 – dawny Dom Towarowy Zeeck

28 marca 2026 – 27 listopada 2026: cegła, szopa, elektryczność – Historisches Arbeitsamt

28 marca 2026 – 28 lutego 2027: blacha, membrana, bulaj –  Bullauge – Stahlhaus Junkers Lamellenhalle

28 marca 2026 – 28 lutego 2027: listwy, płatew, węzły – Junkers-Lamellenhalle

4 września 2026 – 6 września 2026: Festiwal Bauhausu „Salto, takt, forma” – budynek Bauhausu, Muzeum Bauhausu w Dessau, przestrzeń miejska

Cały program dostępny jest na stronie Fundacji Bauhaus w Dessau.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Berlin ma wiele otwartych terenów z zielenią i wodą, z czego chętnie korzystają latem mieszkańcy i t
Zanim Wyjedziesz
Berlin: Protesty przeciw turystom? To nie u nas. Dajemy gościom zabawę, zieleń i historię

Niewiele miejsc, tak jak Dessau, zachowało tyle oryginalnych przykładów architektury Bauhausu. Do najważniejszych zabytków, które turyści mogą dziś zobaczyć, należą budynek szkoły Waltera Gropiusa, domy mistrzów, w których mieszkali i pracowali nauczyciele, w tym Paul Klee i Wassily Kandinsky, oraz domy arkadowe osiedla Dessau-Törten, będące prototypem taniego budownictwa mieszkaniowego.

Wszystkie te budynki są wpisane na listę dziedzictwa UNESCO jako „Bauhaus i jego obiekty w Weimarze, Dessau i Bernau”, podobnie jak przykładowy dom Am Horn w Weimarze, budynek szkoły Bauhausu w Weimarze i Szkoła Związków Zawodowych ADGB w Bernau pod Berlinem.

Bundesschule w Bernau pod Berlinem

Bundesschule w Bernau pod Berlinem

Foto: DZT, Steffen Lehmann

Śladami modernizmu w Niemczech

W Niemczech można zobaczyć Bauhaus w jego wielu odsłonach, od architektury modernistycznej po rzemiosło i sztukę. Należą do nich projekty mieszkaniowe, takie jak osiedle Britz Horseshoe Estate w Berlinie, kompleks mieszkaniowy Carla Legiena, White City i osiedle Siemensstadt Ring, dzieła Wenzela Hablika, architektura przemysłowa, na przykład fabryka Fagus w Alsfeld w Dolnej Saksonii, wille Miesa van der Rohe w Krefeld, słynna rzeźba „Muzykanci z Bremy” Gerharda Marcksa, Bunte Stube (pokój Bunte), kolonia artystyczna Ahrenshoop, wystawy protagonistów Bauhausu: Paula Klee, Wassily’ego Kandinsky’ego, Oskara Schlemmera i Lionela Feiningera w monachijskiej Pinakothek der Moderne, a także prace László Moholy-Nagya i innych przedstawicieli awangardy w Muzeum Saarlandu w Saarbrücken.

Reklama
Reklama

Więcej informacji na temat projektu „Podróż śladami najsłynniejszej szkoły artystycznej świata” można znaleźć na stronie germany.travel.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Niemiecka Centrala Turystyki (DZT)

W tym roku mija sto lat od przeniesienia słynnej uczelni artystycznej Bauhaus z Weimaru do Dessau, co zapoczątkowało najbardziej produktywną fazę ruchu Bauhaus – pisze w komunikacie prasowym Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) w Polsce.

Szkoła powstała w 1919 roku w Weimarze. Jej inicjatorem i pierwszym dyrektorem był Walter Gropius. Po jej przeniesieniu do Dessau Gropius wzniósł zespół nowoczesnych gmachów szkolnych z warsztatami i pomieszczeniami dla studentów oraz osiedle domków dla wykładowców.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Spotkanie branży turystycznej na targach Tour Salon w Poznaniu
Zanim Wyjedziesz
Spotkanie branży turystycznej na targach Tour Salon w Poznaniu
Uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny organizowany przez Pols
Materiał Promocyjny
Uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny organizowany przez Polską Organizację Turystyczną – Certyfikat POT 2025
Władze Bolzano twierdzą, że potrzebują pieniędzy na sprzątanie po psach i wyznaczanie im wybiegów
Zanim Wyjedziesz
Turysta z psem musi za czworonoga zapłacić podatek – uważa włoskie miasto
Klasztor świętej Katarzyny na Półwyspie Synaj stoi w miejscu ważnym dla wyznawców trzech religii mon
Zanim Wyjedziesz
Egipt zmienia sanktuarium w kurort. UNESCO apeluje o wstrzymanie budowy
Reklama
Reklama
e-Wydanie