Sto lat Bauhausu w Dessau. Niemcy zapraszają na święto architektury

W tym roku mija sto lat od przeniesienia słynnej uczelni artystycznej Bauhaus z Weimaru do Dessau, co zapoczątkowało najbardziej produktywną fazę ruchu Bauhaus – pisze w komunikacie prasowym Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) w Polsce.

Szkoła powstała w 1919 roku w Weimarze. Jej inicjatorem i pierwszym dyrektorem był Walter Gropius. Po jej przeniesieniu do Dessau Gropius wzniósł zespół nowoczesnych gmachów szkolnych z warsztatami i pomieszczeniami dla studentów oraz osiedle domków dla wykładowców.

Sformułowany przez Gropiusa program zakładał dążenie do stworzenia nowoczesnej architektury, łączącej wiele dziedzin sztuki i rzemiosła artystycznego. Głównym celem było wypracowanie prostych, funkcjonalnych form architektonicznych, opartych na znajomości współczesnych materiałów budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z najważniejszych założeń programowych było zastosowanie maszyn do produkcji przedmiotów o wysokich walorach artystycznych. Uczelnia prowadziła także wielokierunkowe badania, zajmowała się wzornictwem przemysłowym i urządzaniem wnętrz.

Aż do zamknięcia szkoły przez nazistów w 1932 roku Bauhaus na nowo definiował związek między sztuką, rzemiosłem i technologią. Przez resztę XX wieku estetyka Bauhausu kształtowała wzornictwo i architekturę na całym świecie. Wiele ikon architektury modernistycznej na całym świecie powstało pod wpływem tego ruchu. Jednym z jego symboli jest budynek Bauhausu, zaprojektowany przez Gropiusa i otwarty w 1926 roku.