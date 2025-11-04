Środkowa Dalmacja promowała się w Warszawie. „Przyjedźcie do nas na marendę”

Prezentacja odbyła się 30 października w Warszawie w ramach wydarzenia poświęconego promocji kultury, gastronomii i turystyki Środkowej Dalmacji, a w wydarzeniu uczestniczyli Ivana Vladović, dyrektor Wspólnoty Turystycznej Województwa Splicko-Dalmatyńskiego, Blaženko Boban, marszałek województwa splicko-dalmatyńskiego, Tomislav Vidošević, ambasador Republiki Chorwacji w Polsce i Małgorzata Kowalska, dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele polskich biur podróży i dziennikarze, a spotkanie poprowadził znany prezenter Marcin Prokop.

Jak mówił ambasador Vidošević, Środkowa Dalmacja to „najpiękniejsze województwo świata” , a wtórujący mu marszałek Boban wyjaśniał, że turystyka w Chorwacji opiera się na trzech filarach. Pierwszym jest „to, co dał [Chorwatom] Bóg”, czyli słońce i pogoda, drugim jest dziedzictwo kulturalne pozostawione im przez przodków, a trzeci to kulinaria, czyli ten element, na który mają sami obecnie wpływ. Dodał też do tej triady czwarty element, dzięki któremu turystyka odnosi w Chorwacji sukces – serdecznych mieszkańców.

Polacy wiodą prym w Środkowej Dalmacji

Rynek polski zajmuje drugie miejsce pod względem liczby noclegów w województwie splicko-dalmatyńskim i jest zarazem jednym z kluczowych rynków dla chorwackiej turystyki. W tym roku region ten odwiedziło o 2 procent więcej gości z Polski niż rok wcześniej – odnotowano około 350 tysięcy przyjazdów i 2,4 miliona noclegów. Te wyniki potwierdzają stałe zainteresowanie Polaków chorwackim wybrzeżem i umacniają pozycję Środkowej Dalmacji jako jednego z najchętniej odwiedzanych regionów kraju.

Największym zainteresowaniem polskich turystów cieszą się takie miejsca jak Omiš i Riwiera Makarska, które odnotowują największy ruch turystyczny właśnie gości z Polski.