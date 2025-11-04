Reklama
Środkowa Dalmacja promowała się w Warszawie. „Przyjedźcie do nas na marendę”

Wspólnota Turystyczna Województwa Splicko-Dalmatyńskiego przedstawiła ofertę turystyczną Środkowej Dalmacji na rynku polskim – jednym z najważniejszych rynków zagranicznych, zarówno dla tego regionu, jak i dla całej chorwackiej turystyki.

Publikacja: 04.11.2025 01:49

Spotkanie poświęcone dalmatyńskiemu posiłkowi musiało odbyć się przy stołach. Goście mieli okazję spróbować dalmatyńskich potraw

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Prezentacja odbyła się 30 października w Warszawie w ramach wydarzenia poświęconego promocji kultury, gastronomii i turystyki Środkowej Dalmacji, a w wydarzeniu uczestniczyli Ivana Vladović, dyrektor Wspólnoty Turystycznej Województwa Splicko-Dalmatyńskiego, Blaženko Boban, marszałek województwa splicko-dalmatyńskiego, Tomislav Vidošević, ambasador Republiki Chorwacji w Polsce i Małgorzata Kowalska, dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele polskich biur podróży i dziennikarze, a spotkanie poprowadził znany prezenter Marcin Prokop.

Jak mówił ambasador Vidošević, Środkowa Dalmacja to „najpiękniejsze województwo świata” , a wtórujący mu marszałek Boban wyjaśniał, że turystyka w Chorwacji opiera się na trzech filarach. Pierwszym jest „to, co dał [Chorwatom] Bóg”, czyli słońce i pogoda, drugim jest dziedzictwo kulturalne pozostawione im przez przodków, a trzeci to kulinaria, czyli ten element, na który mają sami obecnie wpływ. Dodał też do tej triady czwarty element, dzięki któremu turystyka odnosi w Chorwacji sukces – serdecznych mieszkańców.

Polacy wiodą prym w Środkowej Dalmacji

Rynek polski zajmuje drugie miejsce pod względem liczby noclegów w województwie splicko-dalmatyńskim i jest zarazem jednym z kluczowych rynków dla chorwackiej turystyki. W tym roku region ten odwiedziło o 2 procent więcej gości z Polski niż rok wcześniej – odnotowano około 350 tysięcy przyjazdów i 2,4 miliona noclegów. Te wyniki potwierdzają stałe zainteresowanie Polaków chorwackim wybrzeżem i umacniają pozycję Środkowej Dalmacji jako jednego z najchętniej odwiedzanych regionów kraju.

Największym zainteresowaniem polskich turystów cieszą się takie miejsca jak Omiš i Riwiera Makarska, które odnotowują największy ruch turystyczny właśnie gości z Polski.

Marenda, czyli biesiada przyjacielska jako element promocji

Wspólnota Turystyczna Województwa Splicko-Dalmatyńskiego zaprezentowała w Warszawie bogactwo dalmatyńskiej oferty turystycznej i gastronomicznej, podkreślając znaczenie, jakie w stylu życia Dalmatyńczyków mają ich codzienne posiłki w porze wczesnego obiadu, nazywane marendą.

Jak wyjaśniała dyrektor Vladović, marenda to codziennie kultywowane przez mieszkańców spotkanie przy stole – niezależnie od tego, na ile uroczysty lub prosty znajdzie się na nim posiłek –  w gronie rodzinnym, przyjacielskim lub po prostu znajomych. Przerwa w ciągu dnia, wykorzystywana, by cieszyć się swoim towarzystwem.

Dlatego zainicjowany przez Wspólnotę Turystyczną Województwa Splicko-Dalmatyńskiego w 2023 roku projekt „Dalmatyńska marenda” zachęca do wspólnego biesiadowania. W jego ramach promowane są certyfikowane lokale gastronomiczne, przygotowujące potrawy zgodnie z regionalną tradycją, i producenci tradycyjnych produktów. Marenda przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulinarnego i wspiera zrównoważony rozwój turystyki w regionie.

Projekt „Dalmatyńska marenda” jest częścią szerszej strategii Wspólnoty Turystycznej Województwa Splicko-Dalmatyńskiego, której celem jest rozwój turystyki gastronomicznej i umocnienie pozycji regionu o bogatej kulturze kulinarnej.

Nic dziwnego, że w tej sytuacji w ramach wydarzenia odbył się pokaz kulinarny, podczas którego zaprezentowano autentyczne dalmatyńskie specjały przygotowane pod kierunkiem znanego masterchefa Željka Nevena Bremeca, prezesa Stowarzyszenia Szefów Kuchni Regionów Śródziemnomorskich i Europejskich.

Muzyczną oprawę wydarzenia zapewniła piosenkarka Katica Marinović, wykonująca tradycyjne dalmatyńskie pieśni.

Źródło: rp.pl

