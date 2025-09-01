Według danych systemu eVisitor od 1 stycznia do 27 sierpnia 2025 roku granice Chorwacji przekroczyło 1 022 071 turystów z Polski, a to o 5,2 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku – informuje w komunikacie przedstawicielstwo Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce.

Reklama Reklama

W tym czasie Polacy wykupili 6 049 289 noclegów, czyli o 3 procent więcej, licząc rok do roku.

Region splicko-dalmatyński na czele rankingu

Tradycyjnie Polacy najchętniej wypoczywali w regionie splicko-dalmatyńskim, a najwięcej noclegów wykupili w miejscowości Omiš.

– Chorwacja stała się dla wielu Polaków niemal wakacyjną tradycją. Widzimy, że z roku na rok coraz chętniej wracają do miejsc, które już znają i kochają, a jednocześnie odkrywają nowe zakątki tego kraju – mówi dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce Małgorzata Kowalska, cytowana w komunikacie.