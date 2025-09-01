Aktualizacja: 01.09.2025 16:17 Publikacja: 01.09.2025 14:17
Foto: CNTB, Vjeko Begović
Według danych systemu eVisitor od 1 stycznia do 27 sierpnia 2025 roku granice Chorwacji przekroczyło 1 022 071 turystów z Polski, a to o 5,2 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku – informuje w komunikacie przedstawicielstwo Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce.
W tym czasie Polacy wykupili 6 049 289 noclegów, czyli o 3 procent więcej, licząc rok do roku.
Tradycyjnie Polacy najchętniej wypoczywali w regionie splicko-dalmatyńskim, a najwięcej noclegów wykupili w miejscowości Omiš.
– Chorwacja stała się dla wielu Polaków niemal wakacyjną tradycją. Widzimy, że z roku na rok coraz chętniej wracają do miejsc, które już znają i kochają, a jednocześnie odkrywają nowe zakątki tego kraju – mówi dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce Małgorzata Kowalska, cytowana w komunikacie.
– Polskich turystów urzeka nie tylko morze i słońce, ale też atmosfera małych miasteczek, gościnność mieszkańców i bogactwo doświadczeń – od spokojnego wypoczynku nad Adriatykiem, przez aktywne wycieczki rowerowe i żeglowanie, po spotkania z kulturą i kuchnią regionów. Dla nas to ogromny powód do dumy i satysfakcji, że Chorwacja staje się dla polskich gości miejscem, do którego chcą wracać, a każdy ich pobyt zapisuje się w pamięci wyjątkowymi wspomnieniami - dodaje.
Bezpośrednie loty z Polski do Chorwacji, między innymi do Dubrownika, Zadaru, Splitu, Rijeki, realizują z różnych polskich miast Ryanair, Wizz Air i LOT, w sezonie letnim latają również czartery. W wakacje do Rijeki można było także dojechać pociągiem z Warszawy.
W ubiegłym roku Chorwację odwiedziło 21,3 miliona turystów, w tym 1,2 miliona Polaków. Polska jest czwartym najważniejszym zagranicznym rynkiem źródłowym Chorwacji, po Niemczech, Słowenii i Austrii.
