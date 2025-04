Korzenie Chorwacji sięgają starożytnej Polski. Czy dlatego Polacy dobrze się tu czują?

Na zaproszenie Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej, Wspólnoty Turystycznej Województwa Dubrownicko-Neretwiańskiego i Wspólnoty Turystycznej Dubrownika dziennikarze i blogerzy, przedstawiciele LOT-u i Polskiej Organizacji Turystycznej odwiedzili w ubiegłym tygodniu (3-5 kwietnia) Dubrownik.

Reklama

- Celem wizyty jest zapoznanie gości i partnerów strategicznych z bogatą ofertą tej części Chorwacji, a także promocja lotów PLL LOT na trasie Warszawa - Dubrownik - mówi dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce Małgorzata Kowalska. - Województwo dubrownicko-neretwiańskie to nie tylko Dubrownik, ale też to, co go otacza - dodaje.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili też miasteczko Ston na półwyspie Pelješac, słynące z najdłuższych w Europie murów obronnych (o długości 5 kilometrów), salin i hodowli ostryg, Cavtat z muzeum chorwackiego malarza Vlaho Bukowaca i Čilipi z etnograficznym Muzeum Regionu Konavle, a także gospodarstwo agroturystyczne Seoska Kuća i winnicę Crvik, poznając uroki małomiasteczkowej i wiejskiej części regionu.

Rekordowe wyniki polskich turystów w Chorwacji

Według danych systemu eVisitor w ubiegłym roku Chorwację odwiedziło 21,3 miliona turystów, którzy wykupili 108,7 miliona noclegów (wzrost o odpowiednio 4 procent i 1 procent w porównaniu z rokiem 2023).

W tej liczbie było rekordowe 1,2 miliona Polaków, którzy zapłacili za 7,1 miliona noclegów, przy czym tempo wzrostu polskiego rynku było lepsze od średniej i wyniosło odpowiednio 7,5 procent i 6,3 procent.