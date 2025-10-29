Bez miliardów euro turystyka na wyspach się załamie – twierdzi Grecki bank centralny

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyzwania stoją przed greckimi wyspami, aby utrzymały one pozycję jako czołowe kierunki turystyczne?

Jakich inwestycji potrzebują, aby sprostać konkurencji i zatrzymać turystów?

Jakie korzyści gospodarcze mogą wyniknąć z inwestycji w infrastrukturę na greckich wyspach?

Z opracowania wynika, że utrzymanie konkurencyjności Grecji w obliczu rosnącej presji międzynarodowej wymaga rozwoju nowoczesnej, zrównoważonej i odpornej na kryzysy infrastruktury, szczególnie w dziedzinie transportu, energii, gospodarki wodnej i utrzymywania czystości.

Sukces turystyczny greckich wysp może się załamać

Według Banku, Grecja pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków wyspiarskich na świecie. W ciągu ostatnich 15 lat liczba przyjazdów na greckie wyspy podwoiła się i wyniosła w 2024 roku 16 milionów. Siedem greckich wysp znalazło się w rankingu 30 najchętniej odwiedzanych miejsc świata, obok takich ikon jak Bali i Hawaje - podaje portal Greek Travel Pages.

Jednak sukces ma swoją cenę. W szczycie sezonu letniego liczba turystów na wyspach sięga 33 osób na kilometr kwadratowy, wobec zaledwie dwóch, trzech w pozostałej części Grecji i basenu Morza Śródziemnego. Mimo to nakłady infrastrukturalne na mieszkańca od dwóch dekad utrzymują się na poziomie zbliżonym do tych na lądzie stałym, choć to właśnie wyspy odczuwają największą presję.