Bez miliardów euro turystyka na wyspach się załamie – twierdzi Grecki bank centralny

Z opracowania wynika, że utrzymanie konkurencyjności Grecji w obliczu rosnącej presji międzynarodowej wymaga rozwoju nowoczesnej, zrównoważonej i odpornej na kryzysy infrastruktury, szczególnie w dziedzinie transportu, energii, gospodarki wodnej i utrzymywania czystości.
Według Banku, Grecja pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków wyspiarskich na świecie. W ciągu ostatnich 15 lat liczba przyjazdów na greckie wyspy podwoiła się i wyniosła w 2024 roku 16 milionów. Siedem greckich wysp znalazło się w rankingu 30 najchętniej odwiedzanych miejsc świata, obok takich ikon jak Bali i Hawaje - podaje portal Greek Travel Pages.
Jednak sukces ma swoją cenę. W szczycie sezonu letniego liczba turystów na wyspach sięga 33 osób na kilometr kwadratowy, wobec zaledwie dwóch, trzech w pozostałej części Grecji i basenu Morza Śródziemnego. Mimo to nakłady infrastrukturalne na mieszkańca od dwóch dekad utrzymują się na poziomie zbliżonym do tych na lądzie stałym, choć to właśnie wyspy odczuwają największą presję.
Według raportu, sezonowy wzrost zaludnienia o 50–100 procent i wyższe o 15 procent koszty logistyki i utrzymania, ujawniają kruchość lokalnych systemów. Bez zdecydowanych inwestycji – ostrzega Narodowy Bank Grecji – „turystyka wyspiarska może osiągnąć granice własnego sukcesu”.
Aby sprostać rosnącemu popytowi, roczne nakłady inwestycyjne powinny wzrosnąć z 2 miliardów do 3,5 miliarda euro. W tym:
Te inwestycje, szacowane łącznie na 35 mld euro do 2035 roku, są niezbędne, by utrzymać zdolność przyjmowania turystów i zwiększyć produktywność lokalnych gospodarek.
Potencjalne źródła finansowania to między innymi 0,4 miliarda euro rocznie z opłat noclegowych i portowych, pod warunkiem, że środki te pozostaną w regionach. Dodatkowe fundusze mogłyby pochodzić z partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) i z europejskich instrumentów finansowych, RRF, NSRF, czy preferencyjnych pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Największym wyzwaniem, jak podkreśla Bank, nie są jednak pieniądze, lecz zarządzanie. Rozproszone kompetencje między ministerstwami, regionami i gminami często opóźniają realizację projektów, a trzy czwarte gmin wyspiarskich nie ma zaplecza technicznego do przygotowywania inwestycji.
Dlatego raport proponuje powołanie Krajowego Urzędu ds. Infrastruktury Wysp, który koordynowałby priorytety, finansowanie i harmonogramy inwestycji, wprowadzając jednolite, cyfrowe procedury planistyczne.
Jeśli plan zostanie wdrożony, dochody z turystyki mogą wzrosnąć o 45 procent w ciągu dekady – o około 5 miliardów euro – zwiększając wkład całego sektora w PKB Grecji z 24 do 30 miliardów euro.
„Przyszłość greckiej turystyki nie zależy już od liczby turystów, lecz od tego, czy uda się przekuć dotychczasowy sukces w trwałą przewagę konkurencyjną. Inwestowanie w odporność i nowoczesność wyspiarskiej infrastruktury zdecydują, czy ten sukces będzie długotrwały, czy też załamie się pod ciężarem przeszłości” – podsumowują autorzy raportu.
