Na narty we Włoszech tylko w kasku. Rosną też ceny karnetów – „sport dla bogatych”?

Od nadchodzącego sezonu zimowego we wszystkich włoskich kurortach narciarskich wchodzi w życie powszechny obowiązek noszenia kasków. Zmiana obejmuje wszystkich miłośników sportów zimowych – narciarzy, snowboardzistów i saneczkarzy, bez względu na wiek – pisze niemiecki „Der Spiegel” w elektronicznym wydaniu.
Dotychczas obowiązek noszenia kasku na stoku we Włoszech dotyczył jedynie osób do 18. roku życia, a jego wprowadzenie w 2022 roku było elementem szerszej strategii poprawy bezpieczeństwa na stokach po kilku tragicznych wypadkach. Teraz Włochy stają się pierwszym dużym krajem europejskim, który rozszerza ten obowiązek na wszystkich użytkowników tras narciarskich.
Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które zostaną przyłapane na zjeździe bez kasku, muszą liczyć się z mandatem w wysokości od 100 do 150 euro. Co więcej, zgodnie z informacjami ADAC, oprócz grzywny możliwe jest też natychmiastowe odebranie karnetu, co oznacza zakaz dalszego korzystania z tras.
Nowe regulacje mają znacząco ograniczyć liczbę urazów głowy i wypadków na stokach. Włoskie służby bezpieczeństwa przypominają, że kask zmniejsza ryzyko poważnych urazów mózgu i pęknięć czaszki nawet o kilkadziesiąt procent
Bezpieczeństwo to jednak niejedyna nowość, z jaką spotkają się turyści w sezonie 2025/2026 we Włoszech. Według doniesień brytyjskiego dziennika „The Guardian” ceny skipassów w wielu włoskich kurortach wzrosną tej zimy nawet o 40 procent w porównaniu z rokiem 2021.
Z analizy organizacji konsumenckiej cytowanej przez gazetę wynika, że m.in. karnet „Dolomiti Superski”, uprawniający do jazdy w 12 ośrodkach Dolomitów, kosztować będzie w tym sezonie 86 euro dziennie. W popularnym ośrodku Roccaraso w Abruzji cena dziennego skipassu wyniesie około 60 euro.
Przedstawiciele organizacji konsumenckich określają te podwyżki jako „całkowicie nieuzasadnione”, ostrzegając, że sport zimowy może stać się przywilejem zamożniejszych turystów. Wskazują również, że wzrost kosztów utrzymania infrastruktury i inflacja nie tłumaczą w pełni tak dużych różnic cenowych.
Włoskie ośrodki nie są wyjątkiem – wzrost cen widać w całej Europie. W austriackim St. Anton am Arlberg jednodniowy skipass kosztować będzie w tym sezonie ponad 80 euro, a w wielu kurortach w Niemczech i Szwajcarii ceny wzrosły o kilka euro dziennie.
W przeciwieństwie do Włoch, w większości krajów europejskich obowiązek noszenia kasku nadal dotyczy tylko dzieci i młodzieży. W Austrii przepisy obejmują osoby do 15. roku życia (z wyjątkiem landów Tyrol i Vorarlberg), w Słowenii kask muszą nosić dzieci do 14 lat, w Szwajcarii, a we Francji i Niemczech nie ma ogólnokrajowych regulacji w tym zakresie.
Eksperci jednak przypominają, że niezależnie od wieku, kask na stoku zawsze warto zakładać, ponieważ znacząco zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń w razie upadku.
Choć nowy obowiązek noszenia kasków spotkał się z mieszanymi reakcjami, większość organizacji i lekarzy sportowych popiera zmiany. Argumentują, że poprawa bezpieczeństwa na stokach jest niezbędna wobec rosnącej liczby wypadków i coraz większej liczby początkujących narciarzy.
