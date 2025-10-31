Na narty we Włoszech tylko w kasku. Rosną też ceny karnetów – „sport dla bogatych”?

Nowe regulacje mają znacząco ograniczyć liczbę urazów głowy i wypadków na stokach. Włoskie służby bezpieczeństwa przypominają, że kask zmniejsza ryzyko poważnych urazów mózgu i pęknięć czaszki nawet o kilkadziesiąt procent

Zimowy wypoczynek coraz droższy – ceny skipassów rosną nawet o 40 procent

Bezpieczeństwo to jednak niejedyna nowość, z jaką spotkają się turyści w sezonie 2025/2026 we Włoszech. Według doniesień brytyjskiego dziennika „The Guardian” ceny skipassów w wielu włoskich kurortach wzrosną tej zimy nawet o 40 procent w porównaniu z rokiem 2021.

Z analizy organizacji konsumenckiej cytowanej przez gazetę wynika, że m.in. karnet „Dolomiti Superski”, uprawniający do jazdy w 12 ośrodkach Dolomitów, kosztować będzie w tym sezonie 86 euro dziennie. W popularnym ośrodku Roccaraso w Abruzji cena dziennego skipassu wyniesie około 60 euro.

Przedstawiciele organizacji konsumenckich określają te podwyżki jako „całkowicie nieuzasadnione”, ostrzegając, że sport zimowy może stać się przywilejem zamożniejszych turystów. Wskazują również, że wzrost kosztów utrzymania infrastruktury i inflacja nie tłumaczą w pełni tak dużych różnic cenowych.

Drożej nie tylko we Włoszech

Włoskie ośrodki nie są wyjątkiem – wzrost cen widać w całej Europie. W austriackim St. Anton am Arlberg jednodniowy skipass kosztować będzie w tym sezonie ponad 80 euro, a w wielu kurortach w Niemczech i Szwajcarii ceny wzrosły o kilka euro dziennie.

W przeciwieństwie do Włoch, w większości krajów europejskich obowiązek noszenia kasku nadal dotyczy tylko dzieci i młodzieży. W Austrii przepisy obejmują osoby do 15. roku życia (z wyjątkiem landów Tyrol i Vorarlberg), w Słowenii kask muszą nosić dzieci do 14 lat, w Szwajcarii, a we Francji i Niemczech nie ma ogólnokrajowych regulacji w tym zakresie.