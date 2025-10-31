Reklama

Na narty we Włoszech tylko w kasku. Rosną też ceny karnetów – „sport dla bogatych”?

Od 1 listopada 2025 roku wszyscy narciarze, snowboardziści i saneczkarze we Włoszech będą musieli obowiązkowo nosić kaski ochronne. To duża zmiana w przepisach – dotąd obowiązek ten dotyczył jedynie osób do 18. roku życia. Wraz z nowymi zasadami bezpieczeństwa nadchodzi też fala podwyżek cen karnetów.

Publikacja: 31.10.2025 06:00

Na narty we Włoszech tylko w kasku. Rosną też ceny karnetów – „sport dla bogatych”?

Foto: Dolomiti Superski

Marzena Buczkowska-German

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na stokach narciarskich we Włoszech zostaną wprowadzone od 2025 roku?
  • Jakie sankcje będą grozić narciarzom i snowboardzistom we Włoszech za brak kasku?
  • Jak przewidywane podwyżki cen karnetów narciarskich mogą wpłynąć na dostępność sportów zimowych?
  • Czy wzrost cen skipassów to trend zauważalny tylko we Włoszech?

Od nadchodzącego sezonu zimowego we wszystkich włoskich kurortach narciarskich wchodzi w życie powszechny obowiązek noszenia kasków. Zmiana obejmuje wszystkich miłośników sportów zimowych – narciarzy, snowboardzistów i saneczkarzy, bez względu na wiek – pisze niemiecki „Der Spiegel” w elektronicznym wydaniu.

Dotychczas obowiązek noszenia kasku na stoku we Włoszech dotyczył jedynie osób do 18. roku życia, a jego wprowadzenie w 2022 roku było elementem szerszej strategii poprawy bezpieczeństwa na stokach po kilku tragicznych wypadkach. Teraz Włochy stają się pierwszym dużym krajem europejskim, który rozszerza ten obowiązek na wszystkich użytkowników tras narciarskich.

Ruszył sezon narciarski w Tyrolu. Na turystów czekają nowe wyciągi
Zanim Wyjedziesz
Ruszył sezon narciarski w Tyrolu. Na turystów czekają nowe wyciągi

Kary i kontrole – bez kasku nie wejdziesz na stok

Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które zostaną przyłapane na zjeździe bez kasku, muszą liczyć się z mandatem w wysokości od 100 do 150 euro. Co więcej, zgodnie z informacjami ADAC, oprócz grzywny możliwe jest też natychmiastowe odebranie karnetu, co oznacza zakaz dalszego korzystania z tras.

Nowe regulacje mają znacząco ograniczyć liczbę urazów głowy i wypadków na stokach. Włoskie służby bezpieczeństwa przypominają, że kask zmniejsza ryzyko poważnych urazów mózgu i pęknięć czaszki nawet o kilkadziesiąt procent

Zimowy wypoczynek coraz droższy – ceny skipassów rosną nawet o 40 procent

Bezpieczeństwo to jednak niejedyna nowość, z jaką spotkają się turyści w sezonie 2025/2026 we Włoszech. Według doniesień brytyjskiego dziennika „The Guardian” ceny skipassów w wielu włoskich kurortach wzrosną tej zimy nawet o 40 procent w porównaniu z rokiem 2021.

Z analizy organizacji konsumenckiej cytowanej przez gazetę wynika, że m.in. karnet „Dolomiti Superski”, uprawniający do jazdy w 12 ośrodkach Dolomitów, kosztować będzie w tym sezonie 86 euro dziennie. W popularnym ośrodku Roccaraso w Abruzji cena dziennego skipassu wyniesie około 60 euro.

Przedstawiciele organizacji konsumenckich określają te podwyżki jako „całkowicie nieuzasadnione”, ostrzegając, że sport zimowy może stać się przywilejem zamożniejszych turystów. Wskazują również, że wzrost kosztów utrzymania infrastruktury i inflacja nie tłumaczą w pełni tak dużych różnic cenowych.

Drożej nie tylko we Włoszech

Włoskie ośrodki nie są wyjątkiem – wzrost cen widać w całej Europie. W austriackim St. Anton am Arlberg jednodniowy skipass kosztować będzie w tym sezonie ponad 80 euro, a w wielu kurortach w Niemczech i Szwajcarii ceny wzrosły o kilka euro dziennie.

W przeciwieństwie do Włoch, w większości krajów europejskich obowiązek noszenia kasku nadal dotyczy tylko dzieci i młodzieży. W Austrii przepisy obejmują osoby do 15. roku życia (z wyjątkiem landów Tyrol i Vorarlberg), w Słowenii kask muszą nosić dzieci do 14 lat, w Szwajcarii, a we Francji i Niemczech nie ma ogólnokrajowych regulacji w tym zakresie.

Eksperci jednak przypominają, że niezależnie od wieku, kask na stoku zawsze warto zakładać, ponieważ znacząco zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń w razie upadku.

Choć nowy obowiązek noszenia kasków spotkał się z mieszanymi reakcjami, większość organizacji i lekarzy sportowych popiera zmiany. Argumentują, że poprawa bezpieczeństwa na stokach jest niezbędna wobec rosnącej liczby wypadków i coraz większej liczby początkujących narciarzy.

e-Wydanie