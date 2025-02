Sukces niemieckich biur podróży, pomogło im bankructwo konkurenta. TUI na czele

Raport pokazał jednak, że wszyscy główni touroperatorzy skorzystali na ogłoszonym na początku czerwca przez drugą pod względem wielkości w Niemczech firmę turystyczną, FTI, bankructwie.

TUI Deutschland największym biurem podróży w Niemczech

Największym graczem na rynku pozostawał TUI Deutschland z obrotami na poziomie 7,3 miliarda euro. Wyprzedza Grupę Dertour z przychodami szacowanymi na 4,35 miliarda euro. Za nimi plasują się biura podróży Schauinsland i Aida Cruises z obrotami wynoszącymi po 2,6 miliarda euro. Kolejny Alltours plasuje się na piątym miejscu z wynikiem 2,3 miliarda euro.

Pierwszą dziesiątkę tego rankingu zamyka Grupa Anex ze wzrostem obrotów o prawie 27 procent, do 723 milionów euro. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, to duży skok zanotowała też Grupa Dertour - 25 procent.

Jednak największy wzrost sprzedaży zanotowała firma specjalizująca się w organizowaniu wyjazdów do Turcji, Bentour. To biuro podróży zwiększyło obroty o 52 procent, do 211 milionów euro.