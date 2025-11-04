Turcja: Przyjechało już 50 milionów turystów. Polaków jest więcej niż rok temu

Od początku roku do końca września do Turcji przyjechało 50 milionów turystów – poinformował na konferencji prasowej w Stambule minister kultury i turystyki Mehmet Nuri Ersoy. Wynik ten jest o 1,6 procent lepszy od uzyskanego w ubiegłym roku.

Przychody z turystyki w tym okresie wzrosły natomiast o 5,7 procent, licząc rok do roku, do 50 miliardów dolarów. Średni czas pobytu wyniósł 10,3 nocy, a średnie wydatki na osobę za noc wyniosły 103 dolary, a to o 7 procent więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Minister kultury i turystyki Turcji Mehmet Nuri Ersoy przedstawił wyniki turystyki za pierwsze trzy kwartały 2025 roku Foto: Materiały prasowe Ministerstwa Kultury i Turystyki Turcji

– Pierwsze dziewięć miesięcy 2025 roku przyniosło poważne wyzwania naszemu regionowi. Zmagaliśmy się ze skutkami konfliktów regionalnych i obserwowaliśmy przesunięcia sezonowe spowodowane globalnym ociepleniem – mówi Mehmet Nuri Ersoy, cytowany w komunikacie Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce.

– Jednak dzięki naszej strategii przekroczyliśmy ubiegłoroczne przychody o 5,7 procent i osiągnęliśmy imponujący wynik 50 miliardów dolarów. To pierwszy raz, kiedy przekroczyliśmy ten próg już w trzecim kwartale. Jesteśmy pewni, że do końca roku osiągniemy nasz cel – 64 miliardy dolarów przychodów – dodaje.