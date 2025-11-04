Turcja: Przyjechało już 50 milionów turystów. Polaków jest więcej niż rok temu

Aktualizacja: 04.11.2025 04:08 Publikacja: 04.11.2025 01:57
Foto: Aleksander Kramarz
Od początku roku do końca września do Turcji przyjechało 50 milionów turystów – poinformował na konferencji prasowej w Stambule minister kultury i turystyki Mehmet Nuri Ersoy. Wynik ten jest o 1,6 procent lepszy od uzyskanego w ubiegłym roku.
Przychody z turystyki w tym okresie wzrosły natomiast o 5,7 procent, licząc rok do roku, do 50 miliardów dolarów. Średni czas pobytu wyniósł 10,3 nocy, a średnie wydatki na osobę za noc wyniosły 103 dolary, a to o 7 procent więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.
Minister kultury i turystyki Turcji Mehmet Nuri Ersoy przedstawił wyniki turystyki za pierwsze trzy kwartały 2025 roku
Foto: Materiały prasowe Ministerstwa Kultury i Turystyki Turcji
– Pierwsze dziewięć miesięcy 2025 roku przyniosło poważne wyzwania naszemu regionowi. Zmagaliśmy się ze skutkami konfliktów regionalnych i obserwowaliśmy przesunięcia sezonowe spowodowane globalnym ociepleniem – mówi Mehmet Nuri Ersoy, cytowany w komunikacie Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce.
– Jednak dzięki naszej strategii przekroczyliśmy ubiegłoroczne przychody o 5,7 procent i osiągnęliśmy imponujący wynik 50 miliardów dolarów. To pierwszy raz, kiedy przekroczyliśmy ten próg już w trzecim kwartale. Jesteśmy pewni, że do końca roku osiągniemy nasz cel – 64 miliardy dolarów przychodów – dodaje.
Czytaj więcej
Według prognoz w tym roku Turcja zanotuje kolejny rekord turystyczny — 65 mln milionów odwiedza...
W pierwszych trzech kwartałach Turcję odwiedziło ponad 1,6 miliona polskich turystów – to o 2 procent więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Według danych UN Tourism z 2024 roku Turcja jest czwartym co do wielkości rynkiem turystyki przyjazdowej na świecie, po Francji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.
Czytaj więcej
Od słonecznych plaż Antalyi po niebo Kapadocji pełne balonów – historia tureckiej turystyki to op...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od początku roku do końca września do Turcji przyjechało 50 milionów turystów – poinformował na konferencji prasowej w Stambule minister kultury i turystyki Mehmet Nuri Ersoy. Wynik ten jest o 1,6 procent lepszy od uzyskanego w ubiegłym roku.
Przychody z turystyki w tym okresie wzrosły natomiast o 5,7 procent, licząc rok do roku, do 50 miliardów dolarów. Średni czas pobytu wyniósł 10,3 nocy, a średnie wydatki na osobę za noc wyniosły 103 dolary, a to o 7 procent więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Holenderski serwis lifestyle’owy man-man.nl umieścił Gdańsk w dziesiątce najbardziej niedocenianych miejsc na wa...
Tytuł magistra, sześć lat pracy zawodowej w tym trzy lata na stanowisku kierowniczym – to minimalne warunki, jak...
Niemal połowa turystów odwiedzających Grecję przyjeżdża na wyspy. Jeśli mają one utrzymać swoją pozycję w czołów...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Minister sportu i turystyki ogłosił zarządzeniem powołanie zespołu do przeprowadzenia naboru na stanowisko preze...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas