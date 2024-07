Hołownia: Bon turystyczny do wykorzystania na Podlasiu to dobry pomysł

Według Hołowni minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w połowie sezonu oceni sytuację gospodarczą i „jeżeli się okaże, że jest źle, to dodatkowe wsparcie - mam taką obietnicę - z funduszy europejskich do tego regionu, do tych przedsiębiorców popłynie".

Podczas konferencji prasowej marszałek przyznał, że dobrym pomysłem na wsparcie branży turystycznej Podlasia byłby bon turystyczny. - Taki bon, który byłyby do wykorzystania tutaj na terenie województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem gmin przygranicznych. Taki mechanizm zostawia decyzję w rękach [turysty], dokąd wyjechać na wakacje - mówił Hołownia.

Jak mówił podlascy działacze jego partii, Polska 2050, w tym wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, posłanka Barbara Okuła i przedsiębiorcy, powołają grupę roboczą, która „będzie szukać rozwiązań'.

Ocenił, że inne sposoby pomagania przedsiębiorcom, jak zwalnianie ze składek na ZUS czy z lokalnych podatków „zawsze odbija się czkawką na lokalnym samorządzie i to jest rzecz, którą trzeba zawsze bardzo dobrze przemyśleć".

Szymon Hołownia zachwalał też samo piękno Podlasia. Jego gościnność i unikatowe w skali Europy atrakcje przyrodnicze. Zachęcał do wspierania firm żyjących z obsługiwania turystów.