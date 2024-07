Nitras: Ponad milion złotych na promocję Podlasia."Region piękny i bezpieczny"

- Podlasie to jedne z najpiękniejszych regionów Europy. Naturalna przyroda, kuchnia, tradycyjne potrawy - to jest coś, z czego cała Polska jest dumna. Dzisiaj trzeba wesprzeć Podlasie, dlatego jestem tu dzisiaj i dlatego rząd premiera Donalda Tuska uruchomił specjalny program promocji turystycznej Podlasia – deklarował Nitras.

– Dzięki strefie nadgranicznej i mieszkańcy, i turyści są tutaj bezpieczni, a została ona ograniczona w większości do 200 metrów. Jest patriotycznym obowiązkiem wszystkich nas, mieszkańców innych regionów Polski, wesprzeć podlaską branżę turystyczną – podkreślał.Minister dziękował za współpracę podlaskim przedsiębiorcom z branży turystycznej: – Dziękuję za zrozumienie sytuacji. Nie widzę tu złych emocji; widzę troskę, zrozumienie i chęć do pracy. To postawa godna podziwu – podkreślał.

Wtórował mu wojewoda podlaski, Jacek Brzozowski: – W końcu mamy rząd, który bardzo konsekwentnie i sprawczo podchodzi do tematów. Obiecaliśmy dialog z przedsiębiorcami, samorządowcami i naukowcami, i on się odbył – wspólnie z państwem narysowaliśmy pas, który potem ogłosił w rozporządzeniu minister. Rozmawialiśmy o tym, że potrzebujecie wsparcia, by zgodnie z prawdą i mądrze opowiadać o regionie. Dzięki systemowemu działaniu rządu i poszczególnych resortów razem uratujemy ten sezon turystyczny, a państwo będziecie się dalej rozwijać.

Do odwiedzenia regionu w czasie wakacji zachęcali także marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, poseł Krzysztof Truskolaski, dyrektorka Białowieskiego Parku Narodowego Olimpia Pabian i prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej "Region Puszczy Białowieskiej" Marta Grzelak– Gwarantuję, że zostanie w pamięci i będziecie tu państwo chcieli wracać. Polecam turystykę aktywną – nordic walking, spływy kajakiem, atrakcje dla dzieci. Pierwsze kroki warto skierować do informacji turystycznych. My już się zajmiemy tym, by przeżyli tu Państwo niezapomniane chwile – mówiła ta ostatnia.

Minister zapowiedział, że turyści będą zachęcani do odwiedzenia Podlasia w telewizji (m.in. w programach telewizji śniadaniowych) i innych mediach, w tym na portalach internetowych. Promocja rozpoczęła się w środę i ma potrwać do końca roku.