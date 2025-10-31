Na hasło „Open Polska” Czechy za pół ceny

O co chodzi? Wybrane hotele w słynnych uzdrowiskach, Karlowych Warach, Mariańskich i Franciszkowych Łaźniach, rozpoczęły właśnie posezonową promocję. Pierwszą tego rodzaju. Chociaż, jak przyznaje Zukal przygotowały ją z myślą o gościach z Polski, dodaje zaraz, że „nie ogranicza się [ona] do [tej] narodowości”.

Siedmiodniowe pakiety zdrowotno-kulturalne obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, usługi wellness i spa, konsultację z lekarzem i zabiegi lecznicze. „Dzięki promocji koszt pobytu w hotelach czterogwiazdkowych może być porównywalny z ceną 20-minutowej wizyty u dobrego lekarza w Polsce” – czytamy w komunikacie Zukala.

Pakiety siedmiodniowe w uzdrowiskach od 400 do 1300 euro

Według informacji na stronie poświęconej ofertom zniżkowym można doczytać, że specjalne pakiety „Open Polska ” stosuje siedem „świetnych hoteli w trzech topowych miastach kuracyjnych". Można tam zobaczyć konkretne oferty. Na przykład w czterogwiazdkowym hotelu Astoria w Karlowych Warach pakiet tygodniowy kosztuje po zniżce 410-455 euro od osoby w pokoju dwuosobowym, a w pięciogwiazdkowym Imperialu – 672 euro. Z kolei w Mariańskich Łaźniach w hotelu czterogwiazdkowym Ensana Centralni Lazne cena wynosi 588-643 euro, a w pięciogwiazdkowym Falkensteinerze – 1309 euro.

Promocja obowiązuje do wyczerpania puli dostępnych miejsc. „Trzeba się spieszyć, bo zainteresowanie jest ogromne” – dodaje Zukal.