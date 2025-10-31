Reklama

Na hasło „Open Polska” Czechy za pół ceny

Czechy robią w Polsce marketing szeptany – informuje w komunikacie rozesłanym mediom dyrektor państwowej agencji CzechTourism w Polsce Tomáš Zukal.

Publikacja: 31.10.2025 01:33

Czechy, Mariańskie Łaźnie

Czechy, Mariańskie Łaźnie

Foto: Václava Simeonová

Filip Frydrykiewicz

O co chodzi? Wybrane hotele w słynnych uzdrowiskach, Karlowych Warach, Mariańskich i Franciszkowych Łaźniach, rozpoczęły właśnie posezonową promocję. Pierwszą tego rodzaju. Chociaż, jak przyznaje Zukal przygotowały ją z myślą o gościach z Polski, dodaje zaraz, że „nie ogranicza się [ona] do [tej] narodowości”.

Siedmiodniowe pakiety zdrowotno-kulturalne obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, usługi wellness i spa, konsultację z lekarzem i zabiegi lecznicze. „Dzięki promocji koszt pobytu w hotelach czterogwiazdkowych może być porównywalny z ceną 20-minutowej wizyty u dobrego lekarza w Polsce” – czytamy w komunikacie Zukala.

Pakiety siedmiodniowe w uzdrowiskach od 400 do 1300 euro

Według informacji na stronie poświęconej ofertom zniżkowym można doczytać, że specjalne pakiety  Open Polska  stosuje siedem świetnych hoteli w trzech topowych miastach kuracyjnych". Można tam zobaczyć konkretne oferty. Na przykład w czterogwiazdkowym hotelu Astoria w Karlowych Warach pakiet tygodniowy kosztuje po zniżce 410-455 euro od osoby w pokoju dwuosobowym, a w pięciogwiazdkowym Imperialu – 672 euro. Z kolei w Mariańskich Łaźniach w hotelu czterogwiazdkowym Ensana Centralni Lazne cena wynosi 588-643 euro, a w pięciogwiazdkowym Falkensteinerze – 1309 euro. 

Promocja obowiązuje do wyczerpania puli dostępnych miejsc. „Trzeba się spieszyć, bo zainteresowanie jest ogromne” – dodaje Zukal.

I jak uprzedza, goście korzystający z oferty zostaną poproszeni po pobycie o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże lepiej dostosować czeskie uzdrowiska do potrzeb odwiedzających z Polski.

Aktualne oferty, konkrety i odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć w internecie pod adresem: bit.ly/OPENPOLSKA. Z uwagi na dużą ilość danych Zukal rekomenduje otwarcie linku na laptopie lub komputerze.

Tylko jeden procent Polaków w zachodnich Czechach

Oferty hoteli w uzdrowiskach są zaskakujące - mają one bowiem przez większość roku pełne obłożenie, a uzdrowiska są jednym z atutów Czech – zachwala Zukal. – Dlaczego więc to robią? Polacy stanowią w zachodnich Czechach mniej niż 1 procent odwiedzających i prawie zawsze są tu tylko przejazdem. Chcemy, aby nasi sąsiedzi poznali, na czym polega istota Czech. Nad polskim morzem gości 800 tysięcy Czechów rocznie. Będzie nam miło, jeśli Polacy skorzystają z unikatowego czeskiego „podziemnego morza zdrowia”. Czeskie źródła i uzdrowiska są wyjątkowe w skali światowej, a szkoda, że tak niewielu Polaków zna ich prawdziwą siłę. Dlatego chcemy zaprosić ich do ich odkrycia – zaprasza.

