Na hasło „Open Polska” Czechy za pół ceny

Aktualizacja: 31.10.2025 01:38 Publikacja: 31.10.2025 01:33
Czechy, Mariańskie Łaźnie
Foto: Václava Simeonová
O co chodzi? Wybrane hotele w słynnych uzdrowiskach, Karlowych Warach, Mariańskich i Franciszkowych Łaźniach, rozpoczęły właśnie posezonową promocję. Pierwszą tego rodzaju. Chociaż, jak przyznaje Zukal przygotowały ją z myślą o gościach z Polski, dodaje zaraz, że „nie ogranicza się [ona] do [tej] narodowości”.
Czytaj więcej
Czechy w drugim kwartale 2025 roku zanotowały wzrost liczby turystów. Do kraju przyjechało ponad...
Siedmiodniowe pakiety zdrowotno-kulturalne obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, usługi wellness i spa, konsultację z lekarzem i zabiegi lecznicze. „Dzięki promocji koszt pobytu w hotelach czterogwiazdkowych może być porównywalny z ceną 20-minutowej wizyty u dobrego lekarza w Polsce” – czytamy w komunikacie Zukala.
Według informacji na stronie poświęconej ofertom zniżkowym można doczytać, że specjalne pakiety „Open Polska ” stosuje siedem „świetnych hoteli w trzech topowych miastach kuracyjnych". Można tam zobaczyć konkretne oferty. Na przykład w czterogwiazdkowym hotelu Astoria w Karlowych Warach pakiet tygodniowy kosztuje po zniżce 410-455 euro od osoby w pokoju dwuosobowym, a w pięciogwiazdkowym Imperialu – 672 euro. Z kolei w Mariańskich Łaźniach w hotelu czterogwiazdkowym Ensana Centralni Lazne cena wynosi 588-643 euro, a w pięciogwiazdkowym Falkensteinerze – 1309 euro.
Promocja obowiązuje do wyczerpania puli dostępnych miejsc. „Trzeba się spieszyć, bo zainteresowanie jest ogromne” – dodaje Zukal.
I jak uprzedza, goście korzystający z oferty zostaną poproszeni po pobycie o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże lepiej dostosować czeskie uzdrowiska do potrzeb odwiedzających z Polski.
Czytaj więcej
Polacy są trzecią nacją wśród gości, którzy przyjeżdżają do Czech i zostają tam co najmniej na je...
Aktualne oferty, konkrety i odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć w internecie pod adresem: bit.ly/OPENPOLSKA. Z uwagi na dużą ilość danych Zukal rekomenduje otwarcie linku na laptopie lub komputerze.
– Oferty hoteli w uzdrowiskach są zaskakujące - mają one bowiem przez większość roku pełne obłożenie, a uzdrowiska są jednym z atutów Czech – zachwala Zukal. – Dlaczego więc to robią? Polacy stanowią w zachodnich Czechach mniej niż 1 procent odwiedzających i prawie zawsze są tu tylko przejazdem. Chcemy, aby nasi sąsiedzi poznali, na czym polega istota Czech. Nad polskim morzem gości 800 tysięcy Czechów rocznie. Będzie nam miło, jeśli Polacy skorzystają z unikatowego czeskiego „podziemnego morza zdrowia”. Czeskie źródła i uzdrowiska są wyjątkowe w skali światowej, a szkoda, że tak niewielu Polaków zna ich prawdziwą siłę. Dlatego chcemy zaprosić ich do ich odkrycia – zaprasza.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O co chodzi? Wybrane hotele w słynnych uzdrowiskach, Karlowych Warach, Mariańskich i Franciszkowych Łaźniach, rozpoczęły właśnie posezonową promocję. Pierwszą tego rodzaju. Chociaż, jak przyznaje Zukal przygotowały ją z myślą o gościach z Polski, dodaje zaraz, że „nie ogranicza się [ona] do [tej] narodowości”.
Siedmiodniowe pakiety zdrowotno-kulturalne obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, usługi wellness i spa, konsultację z lekarzem i zabiegi lecznicze. „Dzięki promocji koszt pobytu w hotelach czterogwiazdkowych może być porównywalny z ceną 20-minutowej wizyty u dobrego lekarza w Polsce” – czytamy w komunikacie Zukala.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Najstarsza w Polsce fabryka czekolady, E.Wedel, otworzyła muzeum, które błyskawicznie podbiło serca warszawiaków...
W Szwajcarii powstaje platforma internetowa „Swiss Religious Heritage” (z ang. „Szwajcarskie dziedzictwo religij...
Na Balearach doszło do politycznego porozumienia, które znacząco wpłynie na turystykę. Partia Ludowa (PP) i Hisz...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Za wejście do Parku Narodowego Teide na Teneryfie i na leżący w nim wulkan Teide, najwyższy szczyt Wysp Kanaryjs...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas