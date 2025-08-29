Podlaski Bon Turystyczny uprawnia do zniżek w obiektach noclegowych zarejestrowanych w programie. Turysta chcący z nich skorzystać musi złożyć wniosek o bon na stronie podlaskibonturystyczny.pl. W wypadku uzyskania bonu może pomniejszyć koszt swojej rezerwacji (minimum dwa noclegi) o jego wartość. Bon generowany jest w formie cyfrowej, ma numer i kod QR i przypisany jest do podanego we wniosku numeru telefonu turysty.

Pomysłodawcą i fundatorem Podlaskiego Bonu Turystycznego jest samorząd województwa podlaskiego.

Pierwsza edycja programu ruszyła w kwietniu, w Niedzielę Wielkanocną. Odzew był ogromny – w ciągu kilkunastu minut wyczerpała się pula bonów, a strona programu miała około 16,5 odsłon. Druga edycja cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem – bony rozeszły się w kilka minut.

– W poniedziałek, 1 września, rozpoczynamy trzecią turę Podlaskiego Bonu Turystycznego w nieco zmodyfikowanej, przystosowanej do sezonu jesiennego formule – przypomina marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, cytowany w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.