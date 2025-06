Na Pomorzu Zachodnim ruszył wielki park rozrywki. Liczy na milion gości rocznie

W samym parku zatrudnienie znajdzie ponad 300 osób.

Hossoland urozmaici ofertę turystyczną Pomorza Zachodniego

- Każde miejsce wzbogacające atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego jest na wagę złota. Potrzebujemy miejsc i produktów, które sprawią, że nasza oferta będzie bogata i różnorodna - mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk, cytowana w komunikacie z okazji otwarcia Hossolandu.

- Zachodniopomorska turystyka jest atrakcyjna siłą naszych kurortów nadmorskich i malowniczych pojezierzy, ale nie możemy zapominać także o turystach oczekujących czegoś więcej niż plaża, morze czy wypoczynek nad wodą. Rodziny poszukujące rozrywki na pewno będą traktować Hossoland jako element obowiązkowy wypoczynku na Pomorzu Zachodnim. To impuls do rozwoju Gryfic i gminy Brojce, ale okazja do przyciągnięcia do naszego regionu wielbicieli parków rozrywki z całej Polski i Niemiec - dodaje.

- To będzie magnes na turystów. Mamy sygnały, że wiele osób czekało na otwarcie pierwszego w regionie obiektu tego typu. Każdy jest ciekawy tego miejsca i jakie atrakcje przygotowano. To interesująca oferta dla turystów wypoczywających nad Bałtykiem, ale też dla mieszańców Szczecina szukających weekendowej rozrywki - mówi dyrektor Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Anna Gardzińska.