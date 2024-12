Hotelarze z Pomorza Zachodniego: Na święta i sylwestra hotele prawie pełne

- Rok 2023 i 2024 przyniósł zachodniopomorskiej turystyce stabilizację. Widzimy większy udział krajowych turystów, ale też duże zainteresowanie turystów z Niemiec, Czech i Skandynawii. Co ważne, mówimy tu nie tylko o wakacjach, ale i czasie jesiennym i zimowym - podkreśla Hanna Mojsiuk.

Na święta nad polskie morze przyjeżdżają Niemcy

Grudzień i styczeń w nadmorskiej turystyce uznawane są za najtrudniejsze miesiące. W tym roku turystów nie brakuje, ale poza sylwestrem trudno mówić o pełnym obłożeniu.

- Na święta mamy więcej turystów z Niemiec, którzy ten czas chętnie spędzają w hotelach. W Polsce nie ma jeszcze takiej tradycji. Proporcje turystów krajowych do zagranicznych w grudniu to średnio 6:1 - mówi właściciel hotelu Hamilton w Świnoujściu Grzegorz Dobosz. - Sylwester mamy za to wyprzedany całkowicie i to kolejny rok z rzędu - dodaje.

Eksperci od turystyki i nieruchomości twierdzą, że w grudniu rynek wynajmu apartamentów jest w stanie hibernacji - turyści decydujący się na wyjazd nad morze zimą chcą skorzystać ze spa, odnowy biologicznej i wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez hotele.