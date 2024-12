Hotelarze: Mało rezerwacji na grudzień. Nawet listopad sprzedawał się lepiej

56 procent obiektów wypoczynkowych poprawiło wskaźnik obłożenia w stosunku do listopada ubiegłego roku, dominowała grupa 36 procent ze wzrostem do 5 pp. Natomiast 44 procent obiektów pogorszyło obłożenie, w tym 20 procent zanotowało spadek do 5 pp.

Czytaj więcej Hotele Święta i sylwester w polskich górach droższe niż rok temu. Wyjątkiem Zakopane O 19 procent więcej niż w zeszłym roku trzeba zapłacić za nocleg ze śniadaniem w trzygwiazdkowm hotelu w Szklarskiej Porębie, a o 29 procent w Szczyrku. W kwaterach prywatnych ceny rosną jeszcze bardziej. Na tym tle zaskakuje Zakopane, tam ceny są niższe nawet o 50 procent - wynika z analizy rankomat.pl.

Stabilny wzrost cen w hotelach

Średnie ceny rosły rok do roku, a tempo ich wzrostu było na poziomie poprzedniego miesiąca. Odpowiedzi w ankietach wskazują, że 62 procent hoteli (o 2 pp. więcej niż w październiku) podniosło ceny w stosunku do listopada 2023 roku, w tym 45 procent odnotowało wzrost do 10 pp. 38 procent hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym jedna piąta utrzymała te same ceny, a 13 procent zanotowało spadek do 10 procent.

Grudzień z niskim poziomem rezerwacji

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na grudzień są na niższym poziomie niż miesiąc temu dla listopada, również w segmencie obiektów wypoczynkowych, pomimo dwóch okresów świątecznych - Bożego Narodzenia i sylwestra.

45 procent hoteli (o 11 pp. więcej niż w listopadzie) wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Natomiast obłożenie powyżej 50 procent ma 21 procent obiektów (o 6 pp. mniej niż w listopadzie). Grupa hoteli „środka”, tj. z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 procent stanowi 34 procent.

Ponad połowa (52 proc.) hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a powyżej 50 procent wskazuje 10 procent. Grupa hoteli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 procent stanowi 38 procent.