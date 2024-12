Święta i sylwester w polskich górach droższe niż rok temu. Wyjątkiem Zakopane

Czytaj więcej Popularne Trendy Zimowy urlop najchętniej pod palmami. Wyspy Kanaryjskie w czołówce rankingu Większość klientów platformy z biletami lotniczymi, Fru.pl, w przerwie świątecznej wypoczywać będzie w ciepłych krajach, najchętniej na Wyspach Kanaryjskich, w Tajlandii, Dubaju i Turcji. Z kolei ci, którzy wolą zimowe klimaty, wyjadą do Norwegii, Szwajcarii, Gruzji, Francji i Finlandii.

W kurortach europejskich jeszcze drożej

We włoskim Livigno na sześć noclegów ze śniadaniami dla dwóch osób w hotelu trzeba wydać 12 tysięcy złotych, czyli o 43 procent więcej niż w zeszłym roku. Kwatery prywatne podrożały o 32 ze śniadaniami i aktualnie kosztują 8933 złote.

Podobnie jest w Kitzbuhel, choć cena za hotel jest niemal taka sama jak w Livignio, to nie zmieniła się od zeszłego roku. Za to za kwaterę prywatną trzeba zapłacić 8462 złote, a to o 76 procent więcej.

Foto: Rankomat.pl

Wśród czeskich kurortów leżących blisko polskiej granicy najdroższy jest Szpindlerowy Młyn. Tam za sześć noclegów ze śniadaniami w hotelu para musi zapłacić 4361 złotych. W Harrachovie będzie o 500 złotych taniej, a w Rokytnicach nad Jizerou o prawie 1400 złotych taniej. We wszystkich trzech miejscach za kwaterę prywatną w okresie świąteczno-noworocznym trzeba zapłacić około 2800 złotych.