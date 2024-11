Austria każe sobie płacić więcej za autostrady

7, a nawet 8 procent więcej będą musieli zapłacić kierowcy udający się do Austrii. Od 1 stycznia 2025 roku za karnet uprawniający do korzystania z tamtejszych autostrad przez 10 dni trzeba będzie zapłacić 12,4 euro. To o ponad 7 procent więcej niż dotychczas.

Reklama

W wypadku jednodniowych winietach (takowe zostały wprowadzone w zeszłym roku) zwyżka wynosi 8 procent, co oznacza, że cena dojdzie do 9,3 euro.

Za karnet ważny przez cały rok trzeba będzie zapłacić 103,8 euro, czyli o 7 procent więcej niż dotychczas. Podróżni mają też do wyboru karnety dwumiesięczne za 31,1 euro (+2,2 euro). Zmiany dotyczą też kierowców motorów.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz W klapkach na szczyt wulkanu? Hiszpanie będą surowo karać za takie pomysły Władze Teneryfy zapowiadają, że będą karać turystów, których trzeba będzie ratować, jeśli okaże się, że do wędrówki górskiej nie byli odpowiednio przygotowani. Chodzi o sytuacje, kiedy podróżni wyruszają na szlak w nieodpowiednim stroju, a potem potrzebują pomocy.

Kilka odcinków autostrad bez opłaty

Są jednak wyjątki – na niektórych odcinkach można przejechać bez opłaty. W Tyrolu jest to autostrada A12 między granicą w Kufstein do odcinka Kufstein-Süd, w Kraju Salzburskim na autostradzie zachodniej A1 między granicą w Walsenberg do zjazdu Salzburg-Nord oraz w Vorarlbergu na autostradzie A14 od granicy w Hörbranz do zjazdu w Hohenems.