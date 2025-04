Grupa Arche inwestuje w trzeci hotel we Wrocławiu. „Widzimy rosnący potencjał”

Grupa Arche ma już we Wrocławiu dwa hotele - położony vis a vis lotniska Arche Hotel Wrocław i będący jeszcze w fazie rewitalizacji Arche Klasztor Wrocław. Rosnący potencjał turystyczno-biznesowy stolicy Dolnego Śląska skłonił firmę do kolejnej inwestycji w tym mieście - ogłasza Arche w komunikacie.

- Arche Hotel Wrocław to jeden z najbardziej dochodowych obiektów Grupy Arche. W 2024 roku wygenerował on dla naszych inwestorów kupujących pokoje hotelowe w autorskim systemie Arche średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 11,7 procent. Jest to, po Arche Cukrownia Żnin i Arche Hotel Krakowska w Warszawie, trzeci pod względem rentowności hotel w kolekcji Arche - mówi dyrektor sprzedaży i marketingu Arche Magdalena Sidorowicz Arche, cytowana w komunikacie.

- Od dawna widzimy rosnący potencjał turystyczny i biznesowy stolicy Dolnego Śląska i całego regionu, oprócz gości z kraju i zagranicy przybywa tam także wydarzeń sektora MICE. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną inwestycję w tym mieście, rozbudowującą infrastrukturę hotelową Arche Hotel Wrocław. Po jej zakończeniu będziemy dysponowali prawie 300 pokojami z pełnym zapleczem konferencyjnym - dodaje.

160 pokojów i taras z widokiem na lotnisko

Budowa Arche Hotel Wrocław II wystartuje w maju tego roku, a uruchomienie obiektu planowane jest na trzeci kwartał 2027 roku.