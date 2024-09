Turcja buduje hotele na potęgę. Inwestują w niej największe międzynarodowe sieci

Swoją obecność w Turcji chcą wzmocnić największe sieci hotelowe.

Wyndham Hotels & Resorts planuje zwiększyć do 2025 roku liczbę swoich obiektów ze 120 do 150, Hilton Worldwide z 80 do 85, Accor z 75 do 83; Marriott z 50 do 69, Radisson z 35 do 50, IHG Hotels & Resorts z 31 do 37, Dedeman Hotels & Resorts International z 40 do 100, Anemon Hotels z 26 do 34, TUI z 16 do 18, a Titanic Hotels, Kaya Hotels & Resorts, The Green Park Hotels & Resorts i Divan z 10 do 12.

Według obliczeń firmy Lodging Econometrics pod względem liczby inwestycji hotelowych Turcja zajmuje obecnie czwarte miejsce w Europie, po Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.