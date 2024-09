Barcelona likwiduje mieszkania wakacyjne. Woli hotele

Barcelona – hotelarze chcą więcej hoteli

Od 2015 roku, kiedy na burmistrza wybrano Adę Colau, w Barcelonie obowiązuje moratorium na bazę noclegową i „Specjalny plan urbanistyczny dla obiektów turystycznych” (PEUAT), który uniemożliwia budowę nowych hoteli w centrum miasta. Jednak obecny burmistrz Collboni podczas kampanii w 2023 roku zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany, ułatwi przekształcanie zabytkowych budynków w centrum w obiekty hotelowe, o ile będą im towarzyszyły „treści kulturalne”. Z kolei związek Gremi d'Hotels w Barcelonie żąda, aby rada miasta zmodyfikowała PEUAT i umożliwiła budowę nowych obiektów. Jego przewodniczący, Jordi Clos, tłumaczy, że skoro rozwija się w mieście turystyka biznesowa, musi się również rozwijać branża hotelarska.

Katalońska Federacja Właścicieli Apartamentów Turystycznych (Federatur) skierowała do Trybunału Konstytucyjnego skargę w sprawie zgodności z konstytucją dekretu z mocą ustawy w sprawie zakwaterowania do celów turystycznych w Katalonii, zatwierdzonego 20 grudnia przez lokalny parlament. Odwołanie zostało już przyjęte do rozpatrzenia.

Barcelona – właściciele mieszkań wakacyjnych chcą odszkodowań

Tymczasem Apartur koordynuje także wśród swoich członków zgłaszanie roszczeń do władz regionu z tytułu odpowiedzialności majątkowej. Na razie opiewają na łączną kwotę 1 miliarda euro. Do akcji przystąpili właściciele 1500 apartamentów turystycznych i około trzydziestu zarządców takich obiektów. Termin składania odwołań upływa 8 listopada, czyli rok po opublikowaniu ustawy. Zdaniem Aparturu jest jeszcze wielu właścicieli, którzy wkrótce dołączą do akcji.

Dyrektor generalny Aparturu Marian Muro mówi, że branża ma do czynienia z ukrytym przymusowym wywłaszczeniem, za które właściciele powinni otrzymać finansową rekompensatę. Jego zdaniem, niezastosowanie się do tego prowadzi do sytuacji bezprecedensowej, wbrew jakiejkolwiek gwarancji prawnej, sprzecznej z konstytucją i prawem Unii Europejskiej.

Czytaj więcej Popularne Trendy Barcelona mówi stop wakacyjnym apartamentom. Mieszkańcy ważniejsi od turystów Od listopada 2028 roku w Barcelonie nie będzie można wynajmować apartamentów turystom. Do tego czasu wygasną licencje na najem krótkoterminowy. Tak burmistrz chce zapewnić barcelończykom dostęp do niedrogich mieszkań.

Muro przypomina też, że z badania przygotowanego przez kataloński urząd ds. konkurencji (organizację zależną od władz regionu) wynikało już, że rozporządzenie w sprawie mieszkalnictwa turystycznego z 2023 roku nie odpowiada zasadom proporcjonalności. Kolejny raport sprzeczny z tym rozporządzeniem opublikowała Krajowa Komisja Rynku i Konkurencji.