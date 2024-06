Barcelona mówi stop wakacyjnym apartamentom. Mieszkańcy ważniejsi od turystów

Airbnb, który jest ważnym kanałem dystrybucji ofert turystycznych w Barcelonie, nie odpowiedział na prośbę o komentarz złożoną przez Reutera. Natomiast Barcelońskie Stowarzyszenie Apartamentów Turystycznych APARTUR napisało w oświadczeniu, że burmistrz popełnia błąd, który doprowadzi do większego ubóstwa i bezrobocia. Co więcej, będzie to sprzyjało rozwijaniu się szarej strefy. Miasto zapowiada jednak wzmożone kontrole, by walczyć z nielegalnym wynajmem apartamentów.

Hotelarze zacierają ręce?

W ostatnich latach władze nie wydawały już nowych licencji, a od 2016 roku nakazały zamknięcie 9700 mieszkań udostępnianych turystom nielegalnie. Dzięki temu prawie 3500 wróciło na rynek najmu długoterminowego.

Czytaj więcej Nowe Trendy Barcelona dyscyplinuje i ucisza turystów. Wskazuje im, jak mają zwiedzać Grupy turystów zwiedzających starą część Barcelony nie mogą liczyć więcej niż 15 osób, a oprowadzający je przewodnicy nie będą korzystać z megafonów – takie ustalenia znalazły się w porozumieniu, jakie z organizacjami zrzeszającymi przewodników podpisało miasto.

Na decyzji władz miasta zyskać mogą hotele. Skrajnie lewicowa partia rządząca Barceloną w latach 2015–2023 zakazała otwierania nowych obiektów w najpopularniejszych dzielnicach miasta, ale Collboni zasygnalizował, że może złagodzić to ograniczenie.

Stowarzyszenie hoteli w Barcelonie odmówiło komentarza w sprawie tego komunikatu.