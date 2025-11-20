Co ERGO Ubezpieczenia Podróży oferuje agentom w ramach partnerstwa?

Firma zapewnia swoim partnerom wsparcie w każdym zakresie: sprzedażowym, szkoleniowym i operacyjnym. Każdy agent ma przypisanego opiekuna, z którym może kontaktować się, jeśli potrzebuje informacji, pomocy lub porady w bieżących sprawach. Ponadto partnerzy ERGO Ubezpieczenia Podróży mogą liczyć na atrakcyjne prowizje i wysokie zniżki agencyjne dla pracowników biura.

Warunkiem tego, aby współpraca przebiegała bezproblemowo, jest prostota działania. ERGO Ubezpieczenia Podróży zadbało o to, także w kwestii wyboru systemów sprzedażowych. Firma wykorzystuje powszechnie znane platformy (Amadeus, euroTICKET), ale posiada też swoje narzędzie. Jest ono proste i intuicyjne, a do tego wyposażone w najnowsze systemy zabezpieczeń, które dbają o ochronę danych klientów i partnerów. Ubezpieczyciel wykorzystuje również model współpracy oparty na afiliacji. Agent otrzymuje prowizję, jeśli klient kupi polisę online po przejściu z banera lub linku umieszczonego na jego stronie.

Kluczowe znaczenie dla pracy agenta ma jakość sprzedawanych usług. W ERGO Ubezpieczenia Podróży obsługa klienta jest na najwyższym poziomie. Firma posiada własny zespół zajmujący się likwidacją szkód, dzięki czemu odbywa się ona szybko i sprawnie. Ubezpieczyciel ma także swoje Centrum Alarmowe, dostępne 24/7 w języku polskim, co sprawia, że klient o dowolnej porze może uzyskać wsparcie w kryzysowej sytuacji.

ERGO Ubezpieczenia Podróży dba o przejrzystą komunikację

Aby jeszcze bardziej zadbać o potrzeby klientów, ERGO Ubezpieczenia Podróży kilka miesięcy temu odświeżyło swoją ofertę. Pierwszą zmianą było wprowadzenie nowych, przyjaznych dla klientów i agentów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Przygotowano oddzielne dokumenty dla dwóch rodzajów ofert: ubezpieczenia kosztów leczenia i ubezpieczenia kosztów rezygnacji, dzięki czemu korzystanie z nich jest łatwiejsze. Każdy produkt ma teraz własny, niezależny zestaw warunków, co ułatwia dopasowanie oferty do potrzeb klienta i skraca proces sprzedaży.

Zmiany objęły też warstwę graficzną. Większa czcionka, czytelna kolorystyka, logiczna struktura i więcej przestrzeni sprawiają, że dokumenty są bardziej przystępne w odbiorze. OWU opracowano w duchu legal design, co oznacza, że są bardziej czytelne, prostsze i napisane mniej skomplikowanym językiem, pozbawionym prawniczego żargonu.

Nowe warianty ubezpieczeń, większa ochrona

Produkty ERGO Ubezpieczenia Podróży zyskały nowe nazwy, ale co ważniejsze – także szersze zakresy. W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych klienci mają do wyboru 4 warianty polis, z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia aż do 4 mln euro. Każda z nich obejmuje ochroną leczenie chorób tropikalnych, przewlekłych, COVID-19 i zdarzenia powstałe podczas wykonywania pracy umysłowej. W zakres wszystkich wariantów wchodzi NNW, ubezpieczenie bagażu i organizacja transportu medycznego (do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w Wariancie 1 i bez limitu kosztów w Wariantach 2, 3 i 4). W wyższych opcjach pojawia się również OC w życiu prywatnym. Wszystkie warianty w standardowym zakresie oferują też wsparcie assistance 24/7 w języku polskim. Obejmuje ono m.in. organizację zakwaterowania i wyżywienia na czas rekonwalescencji, transport i zakwaterowanie osoby towarzyszącej czy zawiadomienie bliskich.

Dodatkowym plusem dla klientów może być cena. Składki zaczynają się od 4,60 zł dziennie (Wariant 1, zakres terytorialny Europa). Korzystnie przedstawiają się opcje ubezpieczenia dla rodzin z dziećmi. Polisa w Wariancie 1 na 7-dniowy wyjazd (Europa) dla 4 osób będzie kosztować 80,50 zł. Ofertę dla siebie znajdą też ci, którzy wybierają się w dalszą podróż i potrzebują najwyższej ochrony, z sumą ubezpieczenia 4 mln euro. Składka w tym przypadku (Wariant 4, zakres terytorialny Świat) wyniesie 31,20 zł dziennie. ERGO Ubezpieczenia Podróży nie wprowadziło zwyżek za wiek, a dla dzieci i studentów przewidziano zniżki.

Ubezpieczyciel nie zapomina również o aktywnych podróżnikach. Uprawianie sportów rekreacyjnych objęte jest ochroną we wszystkich wariantach polisy, bez konieczności kupowania dodatkowego rozszerzenia. Obszerną listę dyscyplin można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Znajdują się na niej m.in. gokarty, jazda hulajnogą, jazda na rowerze, pływanie czy modny ostatnio SUP. Dla bardziej wymagających klientów przygotowano Pakiet SPORT, dostępny w Wariantach 2, 3 i 4. Jest to rozszerzenie, które zapewnia ochronę podczas uprawiania dyscyplin wykraczających poza sporty rekreacyjne (np. nurkowanie z butlą czy narciarstwo). W zakres ubezpieczenia wchodzą m.in. koszty rehabilitacji i sprzęt rehabilitacyjny, koszty wypożyczenia sprzętu sportowego czy świadczenie na wypadek zamknięcia tras zjazdowych i kąpielisk.

Jedno ubezpieczenie na wiele podróży w ciągu roku

Dla klientów podróżujących często – zawodowo lub prywatnie – przygotowano ofertę Multitrip. To polisa roczna, obejmująca wiele podróży (każda może trwać do 45 dni), w trzech wariantach, z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia do 1 mln euro. Zakres multitrip jest podobny i równie szeroki jak w polisach krótkoterminowych. Każdy wariant zawiera NNW, ochronę bagażu, leczenie COVID-19, chorób tropikalnych i przewlekłych oraz pracę umysłową i organizację transportu. W dwóch najwyższych wariantach transport medyczny jest bez limitu, a OC uzupełnia zakres ochrony.

Gdy trzeba zmienić plany – ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Każdy, kto choć raz odwoływał wyjazd w ostatniej chwili, wie, jak kosztowna może być zmiana planów. Ochronić przed utratą pieniędzy może ubezpieczenie kosztów rezygnacji, które ERGO Ubezpieczenia Podróży oferuje jako uzupełnienie swojej oferty polis turystycznych.

Dwa warianty – Mini i Maxi – obejmują zwrot 100% poniesionych kosztów, nawet do 40 000 zł na osobę. Ubezpieczeniem objęte są m.in. koszty przewozu, noclegu, przedpłat (w tym zaliczek) oraz zmiany lub zakupu nowego biletu lotniczego. Wariant Maxi dopuszcza aż 24 powody rezygnacji, od śmierci czy nagłej choroby (ubezpieczonego, osoby towarzyszącej lub najbliższej), po utratę pracy, wezwanie do sądu, kontrolę PIP, ZUS czy US, a nawet nagłe zachorowanie psa lub kota.

Polisę można wykupić:

• w każdym momencie, ale nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem podróży – jeśli do rozpoczęcia podróży pozostało więcej niż 30 dni,

• w dniu rezerwacji usługi – jeśli do rozpoczęcia podróży pozostaje 30 dni lub mniej.

Możliwość zakupu ubezpieczenia nawet jeśli do wyjazdu pozostało niewiele czasu jest cenna, zwłaszcza gdy klient korzysta z ofert wyjazdu last minute.

ERGO Ubezpieczenia Podróży to partner, na którym można polegać. Firma stawia na kompleksowe produkty, prostą komunikację, stabilne warunki współpracy i solidne zaplecze operacyjne. Takie połączenie sprawia, że agenci chętnie włączają tego ubezpieczyciela do swojej oferty. Mają pewność, że klient dostaje polisę, która działa w praktyce, a nie tylko w teorii.

Dołącz do sieci agentów ERGO Ubezpieczenia Podróży. Sprawdź szczegóły na stronie w zakładce Strefa Agenta lub skontaktuj się bezpośrednio z ERGO Ubezpieczenia Podróży: agent@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

Materiał Promocyjny