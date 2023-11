Turystyczny Oskar 2023 dla Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej wyłania najlepsze produkty turystyczne i rekomenduje je Polakom i turystom zagranicznym - przypomina POT w komunikacie. Jest stałym elementem turystycznej promocji Polski.

Certyfikaty POT przyznaje kapituła powołana przez prezesa tej organizacji. W jej skład wchodzą eksperci od turystyki, marketingu, tworzenia i promocji produktów turystycznych, a także przedstawiciele środowisk akademickich i mediów.

- Prowadzony od 20 lat Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT każdego roku rozszerza katalog wyjątkowych miejsc na mapie Polski i co roku pozytywnie zaskakuje. Stanowi znakomitą rekomendację dla turystów, jak spędzić wolny czas, by dostarczył on wielu wspaniałych wrażeń, a podróż na zawsze pozostała w najlepszych wspomnieniach - mówi prezes POT Rafał Szmytke, cytowany w komunikacie.

- Tegoroczna jubileuszowa edycja była znakomitym pretekstem do podsumowania ostatnich dekad, a także drogi, jaką przeszła rodzima branża turystyczna. Przy tej wyjątkowej okazji szczególne podziękowania kieruję pod adresem regionalnych organizacji turystycznych, które od początku istnienia konkursu walnie przyczyniają się do wyboru absolutnie najlepszych produktów turystycznych. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wierzę, że nie tylko utrzymają oni obecny poziom, ale również będą dalej rozwijać swoją ofertę dla Polaków i gości zagranicznych - dodaje.