Rozpędzona turystyka – 30 miliardów podróży w dekadę. Motorem klasa średnia z Azji

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego, do 2034 roku turyści odbędą 30 miliardów podróży, zarówno wewnątrz swoich krajów, jak i zagranicznych, a całkowity wkład turystyki w gospodarkę świata wyniesie 16 bilionów dolarów.

Publikacja: 12.09.2025 08:00

Miliardy podróży, biliony dolarów turystycznych wydatków zaleją świat

Foto: Aleksander Kramarz

Andrzej Pawluszek

Tym samym branża turystyczna zapewni ponad 11 procent światowego PKB. Obecnie jest to 10 procent.

Po dramatycznym załamaniu w czasie pandemii turystyka wchodzi w fazę bezprecedensowego wzrostu – ocenia Światowe Forum Ekonomiczne (WEF).

Miliardy podróży Chińczyków i Hindusów

Wzrost napędzi Azja, zwłaszcza rosnąca klasa średnia w Chinach i Indiach. Udział tych dwóch krajów do 2030 roku sięgnie ponad jednej czwartej światowego ruchu turystycznego.

Dynamiczny rozwój notują także państwa Zatoki Perskiej, inwestujące miliardy w hotele i transport lotniczy.

Na czele najpopularniejszych kierunków podróży zagranicznych pozostaną USA, Francja, Hiszpania i Włochy, ale najszybszy rozwój odnotują Indonezja, Sri Lanka i Meksyk. „Te kraje mają prężnie rozwijający się sektor turystyczny z różnorodnymi atrakcjami i infrastrukturą” – podkreśla cytowany w komunikacie prasowym prezes Forum Borge Brende.

Raport podkreśla też, że szczególnie szybko będą się rozwijać nowe segmenty rynku, jak turystyka sportowa, która może osiągnąć wartość 1,7 biliona dolarów już w 2032 roku, ekoturystyka i wellness.

Wraz z całym wzrostem rozwijać się będzie rynek technologii dla turystyki. Dziś szacuje się go na 10 miliardów dolarów rocznie, ale w ciągu dekady ma się podwoić. Standardem stają się już bowiem innowacje cyfrowe, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Młodzi turyści dbają o środowisko, ale overtourism nieunikniony

Eksperci WEF zwracają uwagę na poważne wyzwania, jakie pociągnie zwiększona turystyka: przeciążenie popularnych destynacji (overtourism) i wpływ na klimat. Według prognoz sektor turystyczny może powodować w 2034 roku nawet 15 procent emisji dwutlenku węgla na świecie, dlatego niezbędne jest inwestowanie w zieloną infrastrukturę, przesuwanie podróży poza szczyt sezonu i promowanie mniej znanych kierunków.

Transformacja powinna opierać się na czterech filarach: zrównoważonym rozwoju, wzmacnianiu odporności, integracji i technologii.

„Kluczową rolę odegrają młodsze pokolenia, milenialsi i generacja Z, które częściej niż inne grupy wybierają podróże przyjazne środowisku i wspierają lokalne społeczności” – czytamy w raporcie.

Źródło: rp.pl

