Najnowsze dane Narodowego Urzędu Statystycznego Malty (NSO) wskazują, że 2025 będzie rekordowy dla tego wyspiarskiego kraju. Świadczą o tym dane z pierwszego półrocza bieżącego roku – informuje Maltańska Organizacja Turystyczna.
W tym okresie Maltę odwiedziło 1,8 miliona turystów – o 13,5 procent więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jeszcze szybciej rosły wydatki turystów, które sięgnęły 1,5 mld euro, o 21 procent więcej. Średnio każdy wydał 866 euro, podczas gdy rok temu było to 812 euro.
Coraz większy udział w tych wynikach mają turyści z Polski. W pierwszym półroczu tego roku Maltę odwiedziło ich 183 tysięcy, o ponad 48 procent więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że co dziesiąty turysta odwiedzający śródziemnomorski kraj pochodził z Polski. Zostawili oni na wyspie ponad 122 mln euro – o ponad 40 milionów więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku – odnotowuje Maltańska Organizacja Turystyczna.
Pod względem liczby odwiedzających Polacy znaleźli się na trzecim miejscu wśród europejskich nacji – tuż za Brytyjczykami (372 tys.) i Włochami (257 tys.). Co ciekawe, polscy turyści okazali się bardziej „jakościowi”. Mimo że było ich o wiele mniej niż Włochów, średnie wydatki na osobę były u nich znacznie wyższe, bo sięgały 670 euro wobec 551 euro.
Co więcej, 183 tysięcy turystów z Polski w pierwszym półroczu to już ponad 70 procent całego ruchu z 2024 roku (264 tys.). Oznacza to, że druga połowa tego roku może przynieść kolejne rekordy – zarówno z powodu sezonu letniego, jak i dużej popularności Malty wśród Polaków w czwartym kwartale. Dodatkowym czynnikiem będzie planowane rozszerzenie siatki połączeń lotniczych.
Obecnie z Warszawy, z Lotniska Chopina i lotniska w Modlinie, tygodniowo na Maltę lata 14 samolotów. Od połowy grudnia ich liczba wzrośnie do 22. Równocześnie zwiększy się liczba lotów z Katowic – od października Katowice Airport będzie oferować 10 połączeń tygodniowo. Decyzje te są efektem rozwoju siatki połączeń linii Wizz Air w Polsce.
– Stale rosnący popyt na poznawanie Wysp Maltańskich, będący efektem działań promocyjnych, umożliwia zwiększanie liczby połączeń lotniczych między Polską a Maltą – komentuje dyrektor regionalnego biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie John Mary Attard. – Zwiększenie liczby lotów jesienią i zimą to decyzja w pełni uzasadniona. Malta jest bowiem destynacją całoroczną, gdzie nie ma wyraźnego podziału na sezon niski i wysoki. Widać to także w danych: w styczniu tego roku to właśnie Polacy byli najliczniejszą grupą turystów europejskich odwiedzających wyspę.
W 2024 roku Maltę odwiedziło 3,56 miliona zagranicznych turystów, co przyniosło gospodarce kraju 3,3 miliarda euro. Według prognoz Attarda, jeszcze w tym roku Malta powita swojego trzystutysięcznego turystę z Polski.
