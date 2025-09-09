Najnowsze dane Narodowego Urzędu Statystycznego Malty (NSO) wskazują, że 2025 będzie rekordowy dla tego wyspiarskiego kraju. Świadczą o tym dane z pierwszego półrocza bieżącego roku – informuje Maltańska Organizacja Turystyczna.

W tym okresie Maltę odwiedziło 1,8 miliona turystów – o 13,5 procent więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jeszcze szybciej rosły wydatki turystów, które sięgnęły 1,5 mld euro, o 21 procent więcej. Średnio każdy wydał 866 euro, podczas gdy rok temu było to 812 euro.

Polacy motorem napędowym turystyki maltańskiej

Coraz większy udział w tych wynikach mają turyści z Polski. W pierwszym półroczu tego roku Maltę odwiedziło ich 183 tysięcy, o ponad 48 procent więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że co dziesiąty turysta odwiedzający śródziemnomorski kraj pochodził z Polski. Zostawili oni na wyspie ponad 122 mln euro – o ponad 40 milionów więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku – odnotowuje Maltańska Organizacja Turystyczna.

Pod względem liczby odwiedzających Polacy znaleźli się na trzecim miejscu wśród europejskich nacji – tuż za Brytyjczykami (372 tys.) i Włochami (257 tys.). Co ciekawe, polscy turyści okazali się bardziej „jakościowi”. Mimo że było ich o wiele mniej niż Włochów, średnie wydatki na osobę były u nich znacznie wyższe, bo sięgały 670 euro wobec 551 euro.