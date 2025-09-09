Reklama

Polacy na podium turystycznym Malty. Pokonali kolejną nację

Maltańska Organizacja Turystyczna odnotowała w ostatnich miesiącach kolejny, dwucyfrowy wzrost liczby turystów z Polski. Wyprzedzili oni nie tylko Niemców, ale i Francuzów. Trend ten może się jeszcze umocnić, ponieważ w sezonie jesienno-zimowym wzrośnie liczba połączeń lotniczych z Polski na wyspę.

Publikacja: 09.09.2025 11:59

Polacy na podium turystycznym Malty. Pokonali kolejną nację

Foto: Maltańska Organizacja Turystyczna

Filip Frydrykiewicz

Najnowsze dane Narodowego Urzędu Statystycznego Malty (NSO) wskazują, że 2025 będzie rekordowy dla tego wyspiarskiego kraju. Świadczą o tym dane z pierwszego półrocza bieżącego roku – informuje Maltańska Organizacja Turystyczna.

W tym okresie Maltę odwiedziło 1,8 miliona turystów – o 13,5 procent więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jeszcze szybciej rosły wydatki turystów, które sięgnęły 1,5 mld euro, o 21 procent więcej. Średnio każdy wydał 866 euro, podczas gdy rok temu było to 812 euro.

Czytaj więcej

Rząd Malty: Turystyka filarem rozwoju kraju przez najbliższe 25 lat
Nowe Trendy
Rząd Malty: Turystyka filarem rozwoju kraju przez najbliższe 25 lat

Polacy motorem napędowym turystyki maltańskiej

Coraz większy udział w tych wynikach mają turyści z Polski. W pierwszym półroczu tego roku Maltę odwiedziło ich 183 tysięcy, o ponad 48 procent więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że co dziesiąty turysta odwiedzający śródziemnomorski kraj pochodził z Polski. Zostawili oni na wyspie ponad 122 mln euro – o ponad 40 milionów więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku – odnotowuje Maltańska Organizacja Turystyczna.

Pod względem liczby odwiedzających Polacy znaleźli się na trzecim miejscu wśród europejskich nacji – tuż za Brytyjczykami (372 tys.) i Włochami (257 tys.). Co ciekawe, polscy turyści okazali się bardziej „jakościowi”. Mimo że było ich o wiele mniej niż Włochów, średnie wydatki na osobę były u nich znacznie wyższe, bo sięgały 670 euro wobec 551 euro.

Reklama
Reklama

Co więcej, 183 tysięcy turystów z Polski w pierwszym półroczu to już ponad 70 procent całego ruchu z 2024 roku (264 tys.). Oznacza to, że druga połowa tego roku może przynieść kolejne rekordy – zarówno z powodu sezonu letniego, jak i dużej popularności Malty wśród Polaków w czwartym kwartale. Dodatkowym czynnikiem będzie planowane rozszerzenie siatki połączeń lotniczych.

Będzie jeszcze więcej lotów na Maltę

Obecnie z Warszawy, z Lotniska Chopina i lotniska w Modlinie, tygodniowo na Maltę lata 14 samolotów. Od połowy grudnia ich liczba wzrośnie do 22. Równocześnie zwiększy się liczba lotów z Katowic – od października Katowice Airport będzie oferować 10 połączeń tygodniowo. Decyzje te są efektem rozwoju siatki połączeń linii Wizz Air w Polsce.

Czytaj więcej

Błękitna Laguna na wyspie Comino zagrała w wielu filmach przygodowych
Zanim Wyjedziesz
Tylko 5 tysięcy dziennie – europejska wyspa ogranicza turystom dostęp do atrakcji

– Stale rosnący popyt na poznawanie Wysp Maltańskich, będący efektem działań promocyjnych, umożliwia zwiększanie liczby połączeń lotniczych między Polską a Maltą – komentuje dyrektor regionalnego biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie John Mary Attard. – Zwiększenie liczby lotów jesienią i zimą to decyzja w pełni uzasadniona. Malta jest bowiem destynacją całoroczną, gdzie nie ma wyraźnego podziału na sezon niski i wysoki. Widać to także w danych: w styczniu tego roku to właśnie Polacy byli najliczniejszą grupą turystów europejskich odwiedzających wyspę.

W 2024 roku Maltę odwiedziło 3,56 miliona zagranicznych turystów, co przyniosło gospodarce kraju 3,3 miliarda euro. Według prognoz Attarda, jeszcze w tym roku Malta powita swojego trzystutysięcznego turystę z Polski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Malta Turystyka

Najnowsze dane Narodowego Urzędu Statystycznego Malty (NSO) wskazują, że 2025 będzie rekordowy dla tego wyspiarskiego kraju. Świadczą o tym dane z pierwszego półrocza bieżącego roku – informuje Maltańska Organizacja Turystyczna.

W tym okresie Maltę odwiedziło 1,8 miliona turystów – o 13,5 procent więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jeszcze szybciej rosły wydatki turystów, które sięgnęły 1,5 mld euro, o 21 procent więcej. Średnio każdy wydał 866 euro, podczas gdy rok temu było to 812 euro.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Mimo ograniczenia w porcie, turystów, którzy korzystają z transportu statkami wycieczkowymi przybywa
Popularne Trendy
Barcelona bije kolejne rekordy. Ograniczenia nie działają, turystów coraz więcej
Marta Crespo Calzada przyjechała do Polski prosto z Ministerstwa Przemysłu i Turystyki
Popularne Trendy
Promocja hiszpańskiej turystyki w Polsce w nowych rękach
Raport o przemyśle spotkań i wydarzeń w Polsce. „Znowu mamy lepszy rok”
Popularne Trendy
Raport o przemyśle spotkań i wydarzeń w Polsce. „Znowu mamy lepszy rok”
Dobre wyniki greckiej turystyki – więcej Amerykanów i Rosjan, ale mniej Europejczyków
Popularne Trendy
Dobre wyniki greckiej turystyki – więcej Amerykanów i Rosjan, ale mniej Europejczyków
Reklama
Reklama
e-Wydanie