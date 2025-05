Rząd Malty: Turystyka filarem rozwoju kraju przez najbliższe 25 lat

Nowa strategia rozwoju gospodarczego Malty koncentruje się na siedmiu sektorach: transporcie morskim i lotniczym, usługach finansowych, innowacyjnej produkcji (półprzewodniki, farmacja), rozrywce elektronicznej, budownictwie i turystyce - informuje w komunikacie warszawskie biuro Maltańskiej Organizacji Turystycznej (Malta Tourism Authority - MTA).

Do 2035 roku wartość tych kluczowych segmentów maltańskiej gospodarki ma wzrosnąć o ponad 150 procent, osiągając poziom 18 miliardów euro (obecnie wynosi około 7 miliardów euro).

Maltańska wizja ekonomicznego rozwoju, zakładająca zapewnienie „zdrowej jakości życia dla wszystkich”, ściśle łączy rozwój poszczególnych sektorów z turystyką.

W wypadku gospodarki żeglugowej rozwój nowych szlaków morskich ma przyczynić się do podwojenia wartości tego sektora do 2035 roku, co bezpośrednio przełoży się na wzrost znaczenia turystyki rejsowej.