Wystartowały rejsy na śródziemnomorską wyspę - kolejna nowość w siatce LOT-u

Pierwszy rejs LO671 na Maltę wystartował dziś z lotniska Chopina o godzinie 8.05 - informuje biuro prasowe LOT-u w komunikacie.

Przewoźnik zaplanował cztery loty do Valletty w tygodniu - we wtorki, środy, soboty i niedziele. W tych samych dniach odbywać się będą również rejsy powrotne do Warszawy.

- Malta, ze swoją bogatą historią, krystalicznie czystym morzem i łagodnym klimatem, jest miejscem wartym odwiedzenia przez cały rok. Dzięki nowemu połączeniu PLL LOT podróżni z Polski będą mogli odkrywać uroki tej niezwykłej wyspy. Wierzę, że ta trasa przyniesie korzyści zarówno turystyce, jak i rozwojowi gospodarczemu obu krajów - mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.

- Cieszymy się, że Polskie Linie Lotnicze LOT jeszcze bardziej wzmacniają możliwości podróżowania między Maltą a Polską poprzez całoroczne loty do Warszawy, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawny wzrost popularności tego kierunku. Nowo uruchomione rejsy mogą być także wykorzystywane jako połączenia tranzytowe dla pasażerów z miejsc, które nie są bezpośrednio połączone z naszymi wyspami - dodaje dyrektor generalny Międzynarodowego Portu Lotniczego Malta Alan Borg.