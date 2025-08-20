Mniej chętnych na podróże z Polski do USA. „Nowy Jork i Miami notują drastyczne spadki”

Aktualizacja: 20.08.2025 11:56 Publikacja: 20.08.2025 07:22
Dotąd Stany Zjednoczone należały do najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków podróży, szczególnie wiosną – w kwietniu, maju i czerwcu – pokazują dane Kiwi.com. Szczyt wyjazdów za ocean przypadał na lato – czerwiec i sierpień.
W tym roku jednak popularność Stanów Zjednoczonych gwałtownie spadła. Mimo że loty są o ponad 11 procent tańsze niż w 2024 roku, liczba polskich podróżnych zmalała ogółem o 42 procent a w sezonie wakacyjnym o prawie 40 procent.
Jednocześnie da się zauważyć nowy trend – większy udział rezerwacji dokonywanych przez pary i rodziny, zwraca uwagę Kiwi.com.
Tradycyjne kierunki, takie jak Nowy Jork i Miami, odnotowały drastyczne spadki, każdy powyżej 55 procent a Los Angeles – 30 procent.
Co ciekawe, mniej konwencjonalne kierunki zyskały na znaczeniu – Honolulu zanotowało niemal 25-procentowy wzrost, a Waszyngton – około 9-procentowy. To jedyne amerykańskie miasta, które w tym roku zanotowały wzrost liczby polskich odwiedzających.
Średnia cena biletu do Stanów Zjednoczonych w tym roku wynosi 350 euro, podczas gdy w 2024 roku było to 380 euro. Co ciekawe, ceny pozostały stabilne nawet w szczycie sezonu letniego. Jeśli chodzi o loty długodystansowe, jak te do USA, polscy podróżni rezerwowali je około 60 dni przed wylotem.
Średnia długość pobytu również zmalała. Według danych Kiwi.com Polacy zwykle spędzali w USA 14 dni, w tym roku jest to 12 dni. W sezonie letnim spadek jest jeszcze wyraźniejszy, z 19 dni w 2024 roku do zaledwie 14 dni w 2025 roku.
Oprócz USA w grupie krajów, które odnotowały spadek popularności, znalazły się również Kanada (30 procent) i Meksyk (15 procent).
Z drugiej strony, Panama wyłania się jako jeden z gorętszych szlagierów tego lata, notując niemal 70-procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Pozostałe kierunki, które zyskują na popularności, to Honduras (25 procent), Jamajka (29 procent), Grenlandia (62 procent) i Curaçao ze spektakularnym wzrostem o 200 procent.
Loty do tych krajów latem są średnio droższe niż do USA i kosztują 366 euro (w ubiegłym roku 401 euro), jednak poza sezonem wakacyjnym cena spada do 340 euro.
