Mniej chętnych na podróże z Polski do USA. „Nowy Jork i Miami notują drastyczne spadki”

Dotąd Stany Zjednoczone należały do najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków podróży, szczególnie wiosną – w kwietniu, maju i czerwcu – pokazują dane Kiwi.com. Szczyt wyjazdów za ocean przypadał na lato – czerwiec i sierpień.

W tym roku jednak popularność Stanów Zjednoczonych gwałtownie spadła. Mimo że loty są o ponad 11 procent tańsze niż w 2024 roku, liczba polskich podróżnych zmalała ogółem o 42 procent a w sezonie wakacyjnym o prawie 40 procent.

Jednocześnie da się zauważyć nowy trend – większy udział rezerwacji dokonywanych przez pary i rodziny, zwraca uwagę Kiwi.com.

Tradycyjne kierunki, takie jak Nowy Jork i Miami, odnotowały drastyczne spadki, każdy powyżej 55 procent a Los Angeles – 30 procent.