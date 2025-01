Narodowy Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań reaktywowany

Z programem Polska zyskuje przewagę konkurencyjną

- Rynek konferencji i kongresów opiera się dziś na globalnej rywalizacji miast gospodarzy o regionalne i światowe wydarzenia. Polski Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest skutecznym instrumentem zwiększania liczby wydarzeń w Polsce, a namacalnym tego dowodem są światowe rankingi ICCA czy UIA. Pozycja 17. Polski w światowym zestawieniu to nie efekt przypadku, lecz strategicznych działań i skoordynowanych wysiłków. O skuteczności tego programu decyduje wiele czynników, jednak tym kluczowym jest współpraca interesariuszy, dlatego ogromne znaczenie mają lokalne Kluby Ambasadorów działające obecnie na Mazowszu i w największych miastach: Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi czy Gdańsku. Reaktywowany po trudnym czasie pandemii Narodowy Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań jest doskonałym narzędziem wspierającym dla programu. Aktywny udział narodowego przewoźnika i jego wsparcie na etapie aplikacji jest nie do przecenienia i jest świadectwem prawdziwej synergii pomiędzy destynacją aplikującą, narodowym i lokalnym biurem kongresów i samą branżą. Bez wątpienia Polska jako destynacja gospodarz zyskuje przewagę konkurencyjną w globalnym świecie spotkań - mówi prezes zarządu Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce Paula Fanderowska, cytowana w komunikacie.

- Polskie Linie Lotnicze LOT, które w szczycie sezonu operują na ponad 90 trasach, wykonując ponad 350 rejsów i przewożąc średnio ponad 29 tysięcy pasażerów dziennie, są nieodłącznym partnerem międzynarodowych wydarzeń odbywających się w Polsce. Myślę tutaj nie tylko o Warszawie, która jest hubem dla LOT-u i może poszczycić się największą liczbą połączeń. Dotyczy to również portów regionalnych, gdzie sukcesywnie rozwijamy naszą ofertę, jak chociażby niedawno ogłoszone połączenie bezpośrednie między Paryżem, a Krakowem. Nasze atuty to dobrze zaprojektowana siatka połączeń, nowoczesna flota i dogodne godziny operacji lotniczych. Pasażerowie doceniają również systematycznie ulepszaną ofertę pokładową i gościnność personelu, która jest naszą wizytówką. Jako narodowy przewoźnik wpisujemy się także w ważną rolę ambasadora Polski. Przywożąc uczestników wydarzeń z ponad 40 krajów na całym świecie, promujemy polskie miasta jako potencjalnych gospodarzy światowych eventów na rynkach zagranicznych. Podpisane porozumienie podkreśla gotowość LOT-u do jeszcze intensywniejszej pracy ze środowiskiem akademickim, co także jest elementem realizacji strategii spółki, którą ogłosiliśmy w 2023 roku. Wierzę, że za sprawą reaktywacji programu Polska stanie się gospodarzem wielu wartościowych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym - dodaje dyrektor sprzedaży PLL LOT Marta Wiśniewska.

Czytaj więcej Popularne Trendy Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. „Wyniki z 15 lat napawają optymizmem” Polska Organizacja Turystyczna opublikowała raport podsumowujący dane z branży spotkań i wydarzeń w Polsce za ubiegły rok. Tegoroczna edycja zawiera również analizę kluczowych trendów z ostatnich 15 lat - od innowacji technologicznych po zmieniające się potrzeby uczestników i organizatorów.

- Pozyskiwanie wydarzeń, w szczególności międzynarodowych kongresów, to złożony i często długotrwały proces. Oferta naszego kraju odpowiada w wysokim stopniu wymaganiom stawianym przez organizatorów, czego dowodem jest rekordowe 17. miejsce Polski w światowym rankingu ICCA w 2024 roku. Mocnymi stronami Polski są centralne położenie w Europie, stale poszerzana siatka połączeń lotniczych, wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępność cenowa i infrastrukturalna. Nasze doświadczenia pokazują, że skuteczne pozyskiwanie spotkań stowarzyszeń w dużej mierze zależy od wsparcia regionalnych lub miejskich władz oraz zaangażowania i charyzmy Ambasadora Kongresów, który wspólnie z convention bureaux lub PCO pozyskuje wydarzenie. Mamy nadzieję, że reaktywowany program będzie namacalną pomocą i dodatkowym impulsem dla aktywnego pozyskiwania spotkań i wydarzeń do Polski - mówi kierownik Biura Spotkań i Wydarzeń - Poland Convention Bureau Aneta Książek.

Prawo aplikowania do Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań mają:

• Ambasadorowie Kongresów Polskich,