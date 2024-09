Podróże motywacyjne lepsze niż przed pandemią. Rynek za ponad 3 miliardy złotych

Na bieżący rok przewidywania mówią o spadku liczby tych najkrótszych wyjazdów (1-2 dni) i powrót do większego zainteresowania "incentivami" czterodniowymi lub dłuższymi – wyjaśnia autor raportu.

Innymi prawami rządzą się wyjazdy do krajów dalej położonych. W tej kategorii w każdym roku najpopularniejsze były imprezy trwające od 5 do 9 dni. W 2022 roku odczuwalnie spadła liczba podróży trwających 6 dni, a w 2023 roku „kilkukrotnie wzrosła liczba wyjazdów o tej długości”. Co w związku z tym czeka branżę w 2024 roku? „Najpopularniejsze będą wyjazdy trwające 7 i 8 dni – spodziewany jest gwałtowny wzrost liczby wyjazdów o tej długości” - głosi raport.

SOIT zapytał też swoich członków, w których krajach najczęściej realizowali wyjazdy incentive? Okazuje się, że w 2023 roku w porównaniu z rokiem 2019 zwiększył się odsetek firm wysyłających klientów do Ameryki Północnej i do Afryki. Spadły za to realizacje w Ameryce Południowej i Australii z Oceanią.

SOIT

Główne kierunki europejskich wyjazdów to jednak Włochy, Hiszpania, Portugalia, Cypr, Francja i Grecja. Zaraz za nimi Czarnogóra, a dopiero dalej Austria, Malta, Chorwacja i Turcja. W porównaniu z 2019 rokiem najbardziej straciły w 2023 roku Niemcy (spadek z 48 do 27 procent realizacji), sporo też ubyło wyjazdów do Hiszpanii (ze 100 do 77 procent).