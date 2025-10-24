Reklama

Roboty budowlane, hałas, za mało jedzenia w hotelu? Turyście należy się zwrot wszystkich kosztów

W razie nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną podróżny może dostać zwrot wszystkich jej kosztów, nawet jeśli skorzystał z niektórych usług – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Publikacja: 24.10.2025 16:34

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Turyści kupili w biurze podróży pobyt all inclusive w pięciogwiazdkowym hotelu w Albanii – opisuje przypadek polskich turystów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Pierwszego dnia pobytu obudził ich hałas prowadzonych na polecenie władz albańskich prac rozbiórkowych, które trwały przez cztery dni, od godziny 7.30 do 19.30. Rozebrano baseny, nadmorską promenadę i brukowane zejścia do morza. Wczasowicze musieli czekać na posiłki w długich kolejkach i przychodzić na początku wyznaczonej pory z uwagi na niewielką ilość serwowanego jedzenia. Hotel zrezygnował z podawania podwieczorku. W ostatnich trzech dniach pobytu ruszyły kolejne prace budowlane, rozpoczęło się bowiem dobudowywanie piątego piętra hotelu.

Podróżni wystąpili do sądu, domagając się zwrotu kosztów wyjazdu w całości i rekompensaty. Polski sąd zwrócił się do TSUE z pytaniem, jakie prawa przysługują im na podstawie dyrektywy w sprawie imprez turystycznych.

Trybunał uznał, że turyście przysługuje zwrot całej wpłaconej sumy nie tylko w przypadku, gdy wszystkie usługi turystyczne nie zostały wykonane lub zostały nienależycie wykonane, ale także wtedy, gdy pomimo wykonania niektórych usług ich nienależyte świadczenie jest na tyle rażące, że impreza turystyczna traci swój cel i nie leży już obiektywnie w interesie podróżnego. Trybunał dodał, że do sądu krajowego będzie należała ocena, w świetle wszystkich okoliczności sprawy, czy taka sytuacja miała miejsce.

Trybunał zauważył również, że dyrektywa ma na celu jedynie przywrócenie równowagi kontraktowej między podróżnymi a organizatorami turystyki. Nie pozwala ona natomiast na karanie organizatora, w szczególności poprzez odszkodowanie o charakterze sankcji.

Trybunał przypomniał również, że turyście nie przysługuje rekompensata, jeżeli organizator udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych można przypisać osobie trzeciej i że było ono nieprzewidywalne lub nieuniknione. Zgodnie z dyrektywą możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności wobec turysty nie jest uzależniona od ewentualnego zawinionego działania osoby trzeciej. W związku z tym dyrektywa stoi na przeszkodzie ustawodawstwu polskiemu, które wymaga od organizatora turystyki wykazania takiej winy – pisze TSUE.

W odniesieniu do kwestii, czy prace rozbiórkowe można uznać za „nadzwyczajną i nieuniknioną okoliczność” zwalniającą organizatora turystyki z obowiązku rekompensaty, trybunał wskazał, że prace te wynikają z aktu władzy publicznej. Akty te są zazwyczaj przyjmowane w sposób przejrzysty i do pewnego stopnia poprzedzone podaniem ich do wiadomości publicznej. Do sądu krajowego należy ustalenie, czy organizator turystyki lub zarządca hotelu byli poinformowani o wydaniu decyzji o rozbiórce. Jeśli tak, rozbiórka nie może zostać uznana za nieprzewidywalną. W związku z tym organizator nie jest zwolniony z obowiązku rekompensaty wobec podróżnych.

Wyrok TSUE z 3 października 2025 roku w sprawie C-469/24

