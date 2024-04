Jaki wpływ na gospodarkę ma branża spotkań i wydarzeń? „Wyniki są imponujące”

Najnowszy raport „Poland Events Impact 2023”, będący podsumowaniem badań nad ekonomicznym znaczeniem spotkań i wydarzeń organizowanych w Polsce, potwierdza, że branża ta odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce — pisze w komunikacie prasowym Mazovia Convention Bureau.

Wyniki stawiają branżę spotkań w centrum uwagi, podkreślając jej istotną rolę w ożywianiu gospodarki i budowaniu silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej - czytamy. Raport miał swoją premierę podczas wczorajszej konferencji prasowej w Warszawie.

- Wyniki są imponujące - mówi pomysłodawca i autor badania Krzysztof Celuch, cytowany w komunikacie. - Wkład branży spotkań w tworzenie miejsc pracy wyniósł 215 tysięcy, co stanowi istotną część ogólnej liczby miejsc pracy w gospodarce Polski. Liczba uczestników spotkań i wydarzeń przekroczyła 18 milionów, co świadczy o sporym zainteresowaniu tego rodzaju wydarzeniami zarówno wśród mieszkańców Polski, jak i gości zagranicznych. Przeciętny czas trwania wydarzenia wyniósł 1,7 dnia, co wskazuje na dynamikę i różnorodność organizowanych imprez - podsumowuje Celuch.

Wartość dodana brutto wypracowana w zeszłym roku dzięki przemysłowi spotkań przekroczyła 22,9 miliarda złotych, co stanowi istotny wkład w rozwój gospodarki kraju. Przemysł spotkań wytworzył około 1 procent PKB, a całkowity wkład spotkań i wydarzeń w gospodarkę Polski przekroczył 54,6 miliarda złotych.