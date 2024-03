Naukowcy, lekarze i działacze społeczni nowymi Ambasadorami Kongresów Polskich

Turystyczne Oskary. "Dodają skrzydeł, promują i zobowiązują do trzymania poziomu"

Świadectwo i gwarancja jakości produktów i usług, zachęta do trzymania poziomu, wskazówka dla turystów i organizatorów wycieczek, co warto wstawić do programu zwiedzania - tak o certyfikatach Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszych produktów turystycznych mówią przedsiębiorcy.