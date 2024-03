Coraz więcej turystów na Mazowszu. Warszawskie Łazienki bezkonkurencyjne

Sukces „Industrialnego Mazowsza”

Wśród własnych inicjatyw i sukcesów zeszłego roku Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wymienia wydanie przewodnika „Industrialne Mazowsze”. Został on uhonorowany m.in. pierwszym miejscem w VI Turystycznych Mistrzostwach Vlogerów, w 31. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej i w konkursie Róża Regionów w kategorii "folder".

– Przewodnik „Industrialne Mazowsze” to nie tylko źródło wiedzy o bogactwach województwa mazowieckiego, ale także zaproszenie do odkrywania Mazowsza w sposób nowatorski i nieszablonowy. To przewodnik, który ukazuje Mazowsze z zupełnie innej perspektywy, prowadząc czytelnika śladami największych osiągnięć przemysłowych regionu. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że nasza praca została doceniona przez społeczność oraz instytucje turystyczne, zdobywając wiele prestiżowych nagród. To dla nas motywacja do dalszego tworzenia inspirujących projektów promujących nasz piękny region – podsumowuje dyrektor Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Dorota Zbińkowska.

Prowadzone przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną media społecznościowe i portale informacyjne stanowią najpopularniejsze źródła informacji o Mazowszu. Portal „Moda na Mazowsze” notuje 300 tys. odwiedzin, a w mediach społecznościowych 6,5 miliona zasięgu na Facebooku przy 149 tys. obserwujących i zasięg 603 tys. na Instagramie przy 37,8 tys. obserwujących. Ekwiwalent marketingowy portalu w 2023 roku wyniósł 1,2 miliona złotych, a łączny ekwiwalent marketingowy Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 2023 r. MROT szacuje na 14,8 miliona złotych.