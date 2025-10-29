Przedsiębiorcy turystyczni z ulgą o zapowiedzi premiera w sprawie wycieczek szkolnych

Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych (ESPT) wskazuje, że pozbawienie nauczycieli wynagrodzenia za czas takich imprez jak wycieczki szkolne uderza w samych uczniów, a zarazem w branżę turystyczną, szczególnie w nieduże biura podróży, przewoźników i właścicieli obiektów noclegowych.

Jak wskazuje prezes stowarzyszenia, Łukasz M. Mikosz, premier zapowiedział zmianę przepisów, żeby nauczyciele mogli dostawać wynagrodzenie za gotowość do pracy podczas wycieczek.

„Dla nas – organizatorów turystyki szkolnej, przewoźników, atrakcji, przewodników – to bardzo dobra wiadomość, bo problem z tymi rozliczeniami od miesięcy odbijał się też na branży” - deklaruje Mikosz w mediach społecznościowych. Jego zdaniem do zmiany stanowiska premiera przyczynił się głos jego stowarzyszenia. „Dzięki temu, że branża reagowała szybko i wspólnie z nauczycielami – udało się doprowadzić do konkretnej zmiany” – komentuje.

Publikujemy stanowisko i apel ESPT z 22 października 2025 roku w całości

„Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych (ESPT) w sprawie konfliktu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli za wycieczki szkolne i jego skutków dla branży turystycznej

Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych (ESPT) wyraża głębokie zaniepokojenie narastającym konfliktem pomiędzy nauczycielami a Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN) w sprawie zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe w czasie organizacji i uczestnictwa w wycieczkach szkolnych. Spór ten, będący następstwem nowelizacji Karty Nauczyciela i różnic interpretacyjnych dotyczących art. 35 ust. 3d, doprowadził do sytuacji, w której szkoły w całym kraju ograniczają lub zawieszają organizację wyjazdów edukacyjnych.