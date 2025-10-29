Przedsiębiorcy turystyczni z ulgą o zapowiedzi premiera w sprawie wycieczek szkolnych

Aktualizacja: 29.10.2025 20:02 Publikacja: 29.10.2025 17:30
Foto: UM Warszawa
Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych (ESPT) wskazuje, że pozbawienie nauczycieli wynagrodzenia za czas takich imprez jak wycieczki szkolne uderza w samych uczniów, a zarazem w branżę turystyczną, szczególnie w nieduże biura podróży, przewoźników i właścicieli obiektów noclegowych.
Jak wskazuje prezes stowarzyszenia, Łukasz M. Mikosz, premier zapowiedział zmianę przepisów, żeby nauczyciele mogli dostawać wynagrodzenie za gotowość do pracy podczas wycieczek.
„Dla nas – organizatorów turystyki szkolnej, przewoźników, atrakcji, przewodników – to bardzo dobra wiadomość, bo problem z tymi rozliczeniami od miesięcy odbijał się też na branży” - deklaruje Mikosz w mediach społecznościowych. Jego zdaniem do zmiany stanowiska premiera przyczynił się głos jego stowarzyszenia. „Dzięki temu, że branża reagowała szybko i wspólnie z nauczycielami – udało się doprowadzić do konkretnej zmiany” – komentuje.
„Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych (ESPT) w sprawie konfliktu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli za wycieczki szkolne i jego skutków dla branży turystycznej
Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych (ESPT) wyraża głębokie zaniepokojenie narastającym konfliktem pomiędzy nauczycielami a Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN) w sprawie zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe w czasie organizacji i uczestnictwa w wycieczkach szkolnych. Spór ten, będący następstwem nowelizacji Karty Nauczyciela i różnic interpretacyjnych dotyczących art. 35 ust. 3d, doprowadził do sytuacji, w której szkoły w całym kraju ograniczają lub zawieszają organizację wyjazdów edukacyjnych.
Wycieczki szkolne stanowią nieodłączny element procesu wychowawczego i dydaktycznego. Są przestrzenią, w której młodzież uczy się samodzielności, współpracy, poszanowania przyrody i dziedzictwa narodowego. Dzięki nim uczniowie mają realny kontakt z historią, kulturą i współczesnością, a także uczą się funkcjonowania w grupie, empatii i tolerancji.Obecna sytuacja pozbawia uczniów tych doświadczeń. Wstrzymywanie wyjazdów szkolnych to de facto ograniczenie prawa młodych ludzi do edukacji przez praktykę i doświadczenie, co w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na ich rozwój społeczny i emocjonalny.
Turystyka dzieci i młodzieży to istotny segment gospodarki, tworzony głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa: organizatorów turystyki, przewoźników, pilotów i przewodników, właścicieli obiektów noclegowych, placówki gastronomiczne oraz instytucje kultury, które współpracują przy realizacji programów edukacyjnych. Dla tysięcy tych podmiotów sezon jesienny jest jednym z dwóch kluczowych okresów w roku. Jego utrata oznacza nie tylko straty finansowe, ale i ryzyko trwałego osłabienia całego segmentu rynku turystyki edukacyjnej.
Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) słusznie wskazuje, że nowelizacja Karty Nauczyciela nie rozwiązała w sposób jednoznaczny problemu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe w przypadku usprawiedliwionego nieodbycia zajęć. ESPT rozumie i popiera postulat środowiska nauczycielskiego, aby nauczyciel zachowywał prawo do wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie realizuje zajęć z przyczyn niezależnych od siebie, takich jak uczestnictwo klasy w wycieczce szkolnej.ZNP przedstawiło konkretne propozycje rozwiązań już w kwietniu 2025 roku, wskazując na potrzebę doprecyzowania przepisów — niestety, nie zostały one w pełni uwzględnione w nowelizacji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie z dnia 16 października br. przedstawiło interpretację, zgodnie z którą nowe przepisy „ujednolicają zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych i gwarantują nauczycielom prawo do wynagrodzenia w szczególnych przypadkach, gdy byli gotowi do pracy”. Jednak w praktyce interpretacja ta nie daje dyrektorom szkół wystarczającej pewności prawnej, co powoduje wstrzymywanie wyjazdów i różnice w decyzjach podejmowanych przez poszczególne jednostki oświatowe.
Dyrektorzy szkół oraz środowisko nauczycielskie, m.in. w liście nauczycieli z Opola, wskazują na niemożność pogodzenia obowiązujących regulacji z zasadą równego traktowania pracowników i realiami pracy dydaktycznej. Ich argumenty są zrozumiałe — nauczyciele nie mogą ponosić strat finansowych w związku z realizacją zadań, które są częścią statutowych celów szkoły, a jednocześnie stanowią element polityki edukacyjnej państwa.
ESPT apeluje o pilne podjęcie dialogu pomiędzy resortem edukacji, środowiskiem nauczycielskim, samorządami i przedstawicielami branży turystycznej w celu opracowania rozwiązania, które:
Turystyka szkolna jest sezonowa i wymaga długoterminowego planowania. Już teraz trwa okres kontraktacji wyjazdów wiosennych, dlatego brak szybkiego rozwiązania spowoduje utratę możliwości realizacji wycieczek również w kolejnym semestrze.
APEL
Stowarzyszenie apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie wspólnych działań zmierzających do wypracowania jednolitych i sprawiedliwych zasad wynagradzania nauczycieli, obejmujących zarówno tych pedagogów, którzy sprawują opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, jak i tych, którzy w tym czasie pozostają w szkołach i z przyczyn organizacyjnych nie realizują zajęć dydaktycznych. W ocenie ESPT uregulowanie obu tych kwestii jest kluczowe dla zapewnienia równych warunków pracy oraz dla utrzymania ciągłości procesu edukacyjnego i wychowawczego.
Jednocześnie zwracamy się do Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców o objęcie sprawy monitoringiem oraz wsparcie działań mediacyjnych, mających na celu ochronę interesu przedsiębiorców turystycznych.
Równocześnie apelujemy do organizacji branżowych działających w ramach Zespołu ds. Turystyki i Czasu Wolnego przy Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP o współpracę w tym zakresie i wspólne wystąpienie z postulatem jak najszybszego rozwiązania problemu, który dotyka nie tylko środowiska oświatowego, ale również branżę turystyczną i sektor edukacji pozaszkolnej”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych (ESPT) wskazuje, że pozbawienie nauczycieli wynagrodzenia za czas takich imprez jak wycieczki szkolne uderza w samych uczniów, a zarazem w branżę turystyczną, szczególnie w nieduże biura podróży, przewoźników i właścicieli obiektów noclegowych.
Jak wskazuje prezes stowarzyszenia, Łukasz M. Mikosz, premier zapowiedział zmianę przepisów, żeby nauczyciele mogli dostawać wynagrodzenie za gotowość do pracy podczas wycieczek.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Spółka należąca do holdingu Itaki, Itaka Fly, podpisała z czarterowym przewoźnikiem Enter Airem umowę na współpr...
Ponad dwa miliony klientów i osiem miliardów złotych przychodów - to cel, jaki stawia sobie Itaka Holdings na pr...
Mimo że ceny paliwa są stosunkowo niskie, a złoty stosunkowo silny wobec dolara i euro, wycieczki w biurach podr...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
W razie nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną podróżny może dostać zwrot wszystkich jej kosztów, n...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas